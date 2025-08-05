Гороскоп на 6 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно будет потрудиться ради результата

Гороскоп на 6 августа / © Credits

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Можно будет добиться любых — даже самых смелых — результатов, но только в том случае, если приложить к их достижению максимум усилий, а не надеяться на то, что все упадет на голову само по себе, поэтому любителям манны небесной рассчитывать на удачу — во всяком случае, сегодня — не придется.

Овен

Работая над новым проектом, ни в коем случае нельзя сомневаться в своих силах — на энергетическом уровне это поставит под удар все ваши усилия, которые вы предпринимали в течение длительного времени.

Телец

Сегодня можно — и нужно — принимать важные решения, правда, тот факт, что они окажутся правильными и единственно возможными в данной конкретной ситуации, вы поймете не сразу, а по прошествии времени.

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Близнецы

Зависть, которую будут испытывать к вам друзья — правда, не лучшие их представители — и знакомые, что, с одной стороны, огорчит вас, а с другой — не сможет не порадовать: значит, вы движетесь в верном направлении.

Рак

Необходимо рассмотреть возможность возвращения к работе над профессиональным проектом, от которого вы отказались некоторое время назад: возможно, пришла пора завершить его воплощение в жизнь.

Лев

Звезды уверены, что вам не только можно, но и нужно приступать к работе над новым проектом — правда, успешным он будет только в том случае, если, занимаясь им, вы будете выкладываться на все сто процентов.

Дева

День благоприятен для личной жизни — в ней возможны события, которых вы так долго ждали, что уже перестали надеяться, и совершенно напрасно — похоже, именно сейчас счастье близко к вам как никогда.

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Весы

Готовясь к новой рабочей неделе, продумайте тактику и стратегию, при помощи которых вы сможете решить поставленные перед вами задачи, а заодно и заработать необходимый профессиональный авторитет.

Скорпион

Приятные денежные поступления, которые возможны в этот день, не у всех представителей знака будут одинаково внушительными, но это не повлияет на пользу, которую они обязательно принесут каждому из них.

Стрелец

Козни профессиональных конкурентов, о которых вы — с не самым приятным чувством — можете узнать в этот день, обусловлены банальной завистью и понимаем того, что вашего уровня они достичь не смогут.

Козерог

Приготовьтесь к тому, что новый проект, над которым вам могут предложить поработать в это время, потребует много усилий и неусыпного внимания, зато и результат, которые вы получите, будет того стоить.

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Водолей

Несмотря на то, что рисковать в этот день не воспрещено, заходить слишком далеко в этом смысле все-таки не следует, особенно опасно пренебрегать правилами дорожного движения — как водителям, там и пешеходам.

Рыбы

Неблагородное поведение человека, которому вы привыкли доверять, не может оставить вас равнодушными, но это будет означать одно: похоже, его миссия в вашей жизни закончена — его надо простить и отпустить.

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