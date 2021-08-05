Гороскоп на 6 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно жить своим умом

День, когда необходимо жить не чужим, а своим умом.
К мнению других людей можно прислушиваться, но поступать все-таки надо по собственному разумению. В этот день человеком также может овладеть лень, пассивность и безразличие. Чтобы подобного не произошло, необходимо загрузить себя работой по самую макушку.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 6 августа для Овнов
Упреки и претензии, которые вы сегодня можете услышать от окружающих, не стоит принимать близко к сердцу: к вам они не имеют никакого отношения, и обидчики уже через пару дней поймут, что были неправы.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 6 августа для Тельцов
Вам сегодня не стоит никого обманывать даже в мелочах – ложь очень быстро выяснится и запустит цепочку весьма неприятных для вас событий, так что лучше говорить правду, что, кстати, и приятнее.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 6 августа для Близнецов
Утомление от вынужденного общения с домашними может привести к бурному выяснению отношений вплоть до применения физической силы, поэтому главное в любой ситуации – сдерживать эмоции.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 6 августа для Раков
Претензии близкого человека, которые он решится высказать в это время, скорее всего, будут необоснованными, поэтому постарайтесь не принимать их близко к сердцу – уже завтра он о них забудет.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 6 августа для Львов
Думая о том, как достичь поставленной цели, важно помнить, что она не всегда оправдывает средства: результат, полученный нечестным путем, вряд ли принесет вам в будущем добро и удачу.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 6 августа для Дев
Пополнить запасы стремительно иссякающей энергии можно будет простыми и доступными способами – погуляв в парке, почитав хорошую книгу или пообщавшись с маленькими детьми.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 6 августа для Весов
Продумывая свои ближайшие профессиональные шаги, постарайтесь просчитать их последствия хотя бы на несколько шагов вперед – так вам сразу станет понятно, стоит их делать или нет.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 6 августа для Скорпионов
Ваш девиз на сегодняшний день – "Спешите делать добро": чем больше хороших поступков вы в это время запишите на свой счет, тем значительнее будет благодарность, которую пошлет вам судьба.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 6 августа для Стрельцов
Неважно, какие хлопоты ждут вас сегодня – бытовые или профессиональные, в любом случае главное – составить подробный план и тщательно ему следовать, не отвлекаясь на решение второстепенных вопросов.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 6 августа для Козерогов
Постарайтесь ни о чем не спорить с близкими людьми – даже совершенно безобидный повод может стать причиной серьезной ссоры, которая окажется продолжительной и может привести к серьезным последствиям.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 6 августа для Водолеев
От возможного общения с человеком из прошлого лучше отказаться – вероятнее всего, он появится в вашей жизни не с самыми добрыми намерениями – например, хочет за что-то отомстить.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 6 августа для Рыб
Важно беречь от житейских катаклизмов пожилых родственников – их энергетика находится практически на нуле, поэтому им самим, без вашей поддержки, будет сложно противостоять им.
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