Гороскоп на 6 августа для всех знаков Зодиака: лучший день для общения

Бабочки на цветках седума / © Associated Press

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В это время не только можно, но и нужно проводить переговоры с деловыми партнерами и начальством и выяснять отношения с близкими людьми, особенно, если они по мнению обоих партнеров в последнее время зашли в тупик.

Сегодня нам удастся найти убедительные доводы и нужные слова для того, чтобы склонить собеседника на свою сторону. Также этот день благоприятен для любых финансовых операций, но особое внимание стоит обратить на продажу и покупку недвижимого имущества: как в первом, так и во втором случае цена окажется максимально выгодной.

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Овен

День, когда обмана можно ожидать не только от посторонних, но и от близких людей, поэтому очень важно подвергать сомнению любые слова и обещания, от кого бы они ни исходили — осторожность себя оправдает.

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Телец

Сегодня многое может казаться совсем не таким, каким является на самом деле: так, опоздание окажется не огорчением, а возможностью избежать неприятностей, которые были бы неизбежны, успей вы к цели вовремя.

Близнецы

Иногда — вот как сегодня — выясняя отношения с близким другом или любимым человеком, нежелательно становиться в позу, стараясь во что бы то ни стало настоять на своем — уступка не всегда является поражением.

Рак

Сегодня никто не сможет задеть вас за живое, если вы сами этого не захотите, поэтому не стоит принимать во внимание чьи-то недружественные выпады: проигнорировав их, вы серьезно расстроите недоброжелателя.

Лев

Сегодня звезды не запрещают вам рисковать — напротив, даже считают такое поведение уместным, но только с одним условием: его последствия должны быть хорошо просчитаны, иначе можно не выиграть, а проиграть.

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Дева

Плохое настроение, которое в последнее время осложняет вашу жизнь, не имеет отношения реальности: не стоит считать их плохим предчувствием — скорее всего, речь идет о банальной усталости, лучше подумать об отдыхе.

Весы

За советом односильное того, как поступить в жизненной — или профессиональной — ситуации, нужно обращаться только к тем, кто кого нельзя заподозрить в корысти — родным людям или близким друзьям.

Скорпион

Сегодня ваши комментарии относительно поступков — и личности — других людей могут быть особенно резкими и острыми, поэтому — разумеется, если такое возможно, лучше вам максимально от них воздержаться.

Стрелец

Представителям знака, которые взвалили на себя слишком много профессиональных и домашних дел, желательно все-таки рассортировать их по степени значимости: схватившись сразу за все, есть иск ничего не успеть.

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Козерог

Даже если ваша позиция в конфликте была справедливой, он не должен продолжаться вечно, особенно если вторая его сторона уже неоднократно пыталась с вами помириться — звезды советуют сделать шаг ему навстречу.

Водолей

Необходимо подумать о том, на сколько процентов представители вашего знака используют отпущенный им природой и звездами творческий потенциал: скорее всего, вы очень неэффективно им распоряжаетесь.

Рыбы

За своими словами важно следить всегда, но сегодня — особенно: любое необдуманное высказывание может разрушить отношения, которыми вы очень дорожите, поскольку они связывают вас с близким другом.

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