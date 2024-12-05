Гороскоп на 6 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда любая информация не будет случайной

День, когда особого внимания потребует поступающая к человеку из разных источников информация – она не будет случайной.
День, когда особого внимания потребует поступающая к человеку из разных источников информация – она не будет случайной.
Чего бы ни касались факты, которые в это время станут известны, в данный момент – или чуть позже – они помогут решить серьезную проблему или найти ответ на важный вопрос. Не последнюю роль в этом смысле будет решать интуиция, которая позволит предсказывать вероятные события и подсказывать необходимую реакцию на несколько шагов вперед.
Овен
Если вам необходимо сделать кому-то из коллег или подчиненных замечание, лучшего времени не найти: человек не только со вниманием выслушает то, что вы ему скажете, но и найдет способ исправить положение.
Телец
Не стоит навязывать свое мнение и давать советы людям, которые вас об этом не просят – можно нарваться на не самую приятную реакцию и попасть в неловкое положение, что вряд ли поднимет вам настроение.
Близнецы
День, когда говорить нужно как можно меньше, а слушать – как можно больше: таким образом вы сможете узнать нечто важное для себя, чего прямо вам бы никто не сказал, а тут обмолвятся, сами того не заметив.
Рак
С финансами вы сегодня будете на «ты»: поэтому можно совершать любые операции, все они будут удачными, но особенно успешными обещают стать приобретения – от мелких до крупных и серьезных.
Лев
Несмотря на понедельник, представителям вашего знака необходимо найти время для отдыха, и чем больше его будет, тем лучше: все дела все равно не переделаешь, а восстанавливать силы жизненно необходимо.
Дева
Не стоит ссориться с близким другом только потому, что он имеет иную – отличную от вашей – точку зрения: пройдет совсем немного времени и вы поймете, что доля истины в его рассуждениях есть.
Весы
Планируя свое будущее, постарайтесь учесть все нюансы своих действий, в противном случае впоследствии вы можете столкнуться с тем, что – к большому своему огорчению – не можете сделать все необходимое.
Скорпион
День благоприятен для мирных переговоров с теми, с кем вы в последнее время поссорились: сегодня они будут настроены благодушно и простят вам обиды – звезды считают, что вам нужно сделать то же самое.
Стрелец
Организм, который вы совершенно не жалеете, будет посылать вам сигналы о существующих у него проблемах: скорее всего, они будут связаны с необходимостью изменить систему питания и больше отдыхать.
Козерог
Вам звезды пошлют прекрасный шанс хорошо проявить себя перед начальством, жаль будет, если вы его упустите: судьба не разбрасывается такими уникальными возможностями – следующей придется ждать долго.
Водолей
Сложатся удачные предпосылки для карьерного роста – главное, ответственно подойти к выполнению задания, которое сегодня поручит вам начальство, оно вам обязательно зачтется.
Рыбы
За ответом на любой профессиональный или житейский вопрос даст интуиция, главное, правильно – четко и емко – его сформулировать, тогда и руководство к действию можно будет получить практически молниеносно.
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