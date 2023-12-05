Гороскоп на 6 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно игнорировать слухи и сплетни

День, когда негатив, который свойственен даже самым добрым и порядочным людям, вырывается наружу.

Вывод из таких обстоятельств однозначен: поскольку любое – даже незначительное – столкновение может закончиться серьезным конфликтом, желательно как можно меньше общаться с окружающими. Слухи и сплетни, которые могут достичь наших ушей, необходимо игнорировать – ничего, кроме испорченного настроения, они не принесут.

Овен

Вероятны агрессивные выпады в ваш адрес со стороны недоброжелателей, лучшая тактика в таком случае – с улыбкой пропустить их слова мимо ушей, а потом понаблюдать, как их злоба обратится против них самих.

Телец

Общение с любимым человеком в этот день вызовет разочарование, что – в свою очередь – может стать причиной проблем в отношениях: чтобы это не произошло, лучше – если есть такая возможность – его сократить.

Близнецы

От решения серьезных рабочих вопросов сегодня лучше отказаться – в лучшем случае вы не достигнете поставленной цели, а в худшем – можете завалить важный проект, от которого зависит ваша карьера.

Рак

Свои слова в адрес других людей нужно контролировать всегда, но сегодня – особенно: слишком велика вероятность обидеть близкого человека, из-за чего вы в результате будете страдать гораздо больше, чем он.

Лев

Упорство, заставляющее вас настаивать на своем во что бы то ни стало, в этот день до добра не доведет: оставьте находящимся рядом с вами людям право на их мнение, даже если оно заведомо является ошибочным.

Дева

Несвойственная вам доверчивость, которую вы по непонятной причине захотите проявить сегодня, не доведет вас до добра: чтобы не стать жертвой мошенников, подвергайте сомнению слова малознакомых личностей.

Весы

Возможно, кого-то удивит это предостережение, но оказывать помощь в этот день необходимо избирательно: слишком велика вероятность нарваться на тех, кто просто захочет улучшить свое материальное положение за ваш счет.

Скорпион

Нынешний день представителям вашего знака желательно провести в режиме отдыха и восстановления сил – как физических, так и моральных: даже незначительные дела не удастся довести до ума.

Стрелец

Не стоит общаться с людьми, которые вам действительно дороги: слишком велика вероятность поссориться с ними, что в результате может привести к долговременному конфликту – подумайте, готовы ли вы к нему.

Козерог

Поддавшись уговорам кого-то из близких и совершив негативный поступок только потому, что "все так делают", вы нанесете моральный вред прежде всего себе, поскольку будете еще долго сожалеть о совершенном.

Водолей

К чужой критике нужно прислушиваться только в том случае, если ее выскажет вам человек, которому вы доверяете – к словам других можно не прислушиваться, поскольку их слова – отражение их собственных проблем.

Рыбы

На какие бы темы вы ни общались, постарайтесь говорить только о себе: обсуждая и – тем более – обсуждая других людей, вы можете попасть в неловкую ситуацию, выход из которой окажется затруднительным.

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