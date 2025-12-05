- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 26
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 6 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно избавляться от негатива
День, когда можно — и нужно — избавляться от накопленного за предыдущий жизненный период негатива.
Каким образом это делать, каждый решает сам, главное, чтобы занятие приносило максимум удовольствия. Что же до решения важных вопросов, то для этого необходимо обращаться к своей интуиции — открытие, которое она может подарить, окажет благоприятное воздействие на развитие жизненной ситуации.
Овен
Любые переговоры — прежде всего, деловые и финансовые — рекомендуется провести в неформальной и ненавязчивой обстановке, только в таком случае удастся достичь важной договоренности, а официоз только помешает. .
Телец
Занятия спортом — как, впрочем, и любая другая физическая активность — должны быть умеренными: резкие движения могут стать причиной серьезных травм и растяжений, так что лучше понапрасну не рисковать.
Близнецы
Влияние эмоциональных «качелей», которые будут сегодня испытывать на прочность представителей знака, легко минимизировать, если дождаться подъема — то есть, улучшения настроения — и зафиксироваться на нем.
Рак
Несмотря на большое желание впасть в депрессию, делать этого не рекомендуется: негатив может войти в диссонанс с энергиями дня, что категорически не как понравится Луне и звездам, так и окружающим людям.
Лев
Работу — разумеется, по возможности — лучше перенести на другое время, нынешний день, согласно космическим энергиям предназначен для отдыха и веселья — субботний день шениях будет этому благоприятствовать.
Дева
Решить важный профессиональный вопрос поможет внезапное озарение, которое придет ниоткуда, как будто бы снизойдет откуда-то с высоты — на самом деле оно станет результатом денной и нощной работы подсознания.
Весы
Прежде чем приступать к реализации нового проекта, необходимо довести до логического конца все дела, которые были начаты ранее, иначе их тяжелая — незавершенная — энергетика будет постоянно тянуть вас назад.
Скорпион
Поскольку хорошо получается только то, что мы делаем сами, а, значит, не стоит изменять этому правилу и любой — даже скромный — праздник, намеченный на этот день, необходимо организовать самостоятельно.
Стрелец
Любое новое начинание –даже если в выходной оно коснется вашего дома и хозяйства — окажется на редкость успешным, поэтому не стоит терять время даром — необходимо приступать к реализации важных проектов.
Козерог
Каким бы весомым ни был повод для праздника, постарайтесь минимизировать прием алкоголя — под его воздействием вы можете расслабиться и проболтаться о вещах, которые хотели бы скрыть от других.
Водолей
День благоприятен для создания новой семьи, поэтому если вы давно собираетесь официально оформить отношения с близким вам человеком, лучшего времени для свадьбы или хотя бы помолвки вам точно не найти.
Рыбы
Субботу, как и положено, нужно посвятить отдыху: в последнее время вы много работали и вполне заслужили передышку, необходимую для восстановления сил, иначе профессионального выгорания не избежать.
Читайте также: