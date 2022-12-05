Гороскоп на 6 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно сбросить груз прошлого

Нынешний день благоприятен для того, чтобы сбросить с плеч груз прошлого, кажущийся непосильным, и начать жить с чистого листа.

Не стоит бояться перехода на новый жизненный уровень, даже если для этого придется отказаться от того, что кажется нужным и важным на данном этапе существования. Важно помнить, что нельзя увидеть новые горизонты, не отчалив от берега, на котором находишься сейчас, а ведь перспективы могут оказаться куда более привлекательными, чем все, чем человек владеет сейчас.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 6 декабря для Овнов

Не стоит ворошить прошлое, вспоминая о ссорах и обидах, которые давно остались в прошлом, особенно если речь идет о родных людях и друзьях: ничего, кроме новых – никому не нужных – конфликтов, вы не получите.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 6 декабря для Тельцов

Воспринимайте знаки из прошлого, которые вы можете получить сегодня, как информацию к размышлению: они помогут вам сделать важные выводы, которые позволят не повторить снова сделанных когда-то ошибок.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 6 декабря для Близнецов

Вспомните о человеке, которому вы, вероятно, во многом обязаны своим нынешним – во всех отношениях приятным – положением: вполне возможно, что пришло время за все его поблагодарить – хотя бы по телефону.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 6 декабря для Раков

Несмотря на то, что прошлое в этот день будет активно вторгаться в вашу жизнь, не уделяйте ему больше времени, чем оно того заслуживает: помните, что оно уже прошло, а вам нужно обратить внимание на день сегодняшний.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 6 декабря для Львов

Болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительными и, что особенно неприятно, вызовут серьезные осложнения – постарайтесь, почувствовав даже легкое недомогание, без промедления обратиться к врачу.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 6 декабря для Дев

Эмоции, которые вы будете испытывать сегодня, потребуют выхода, тем не менее постарайтесь, чтобы объектом для них не стали те, кто вас окружает: вряд ли они придут в восторг от такой роли – лучше отыграйтесь на чашке.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 6 декабря для Весов

Отвечая на вопрос относительно того, почему все в вашей жизни сложилось так, а не иначе, постарайтесь быть предельно честными: если вы признаетесь, что во многом виноваты сами, вам будет легче исправить положение.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 6 декабря для Скорпионов

Сегодня вы, наблюдая за другими людьми, сможете как будто бы увидеть самих себя со стороны: возможно, зрелище будет не из приятных, но оно необходимо, поскольку поможет вам принять необходимые меры.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 6 декабря для Стрельцов

Пора открыть тот самый "долгий ящик", в который постоянно откладываете дела, которыми вам по какой-то причине не хочется заниматься: сегодня вам удастся быстро и практически без напряжения с ними справиться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 6 декабря для Козерогов

Воспоминания об ошибках, которые вы совершили ранее, вряд ли будут способствовать хорошему настроению, но, возможно, они посланы вам для того, чтобы вы не повторили их сегодня.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 6 декабря для Водолеев

Ощущение дежавю, которое может преследовать вас сегодня, вызовет не самые приятные чувства и эмоции, но оно необходимо для того, чтобы "закрыть гештальт" отношений, незаконченных в прошлом.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 6 декабря для Рыб

Творчество, которым вам – с большой долей вероятности – захочется заняться сегодня, вполне может через какое-то время стать второй, а возможно, и первой – бюджетообразующей – профессией.

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