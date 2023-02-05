Гороскоп на 6 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда миру можно доверять

День, когда можно избавляться от скованности, раскрепощаться, успокаиваться и доверять своей интуиции и миру вообще.
Именно внутренний голос даст правильный совет, подсказав, как действовать в той или иной обстановке – на разум сегодня надежды мало, он просто не успеет перестроиться и войти в резонанс с энергиями дня. Тем не менее отказываться от контроля над эмоциями и, образно говоря, плыть по течению звезды не рекомендуют – можно зайти не туда, куда нужно.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 6 февраля для Овнов
Велика вероятность заболеть, подхватив опасную инфекцию, но, как известно, береженого бог бережет, поэтому вполне достаточно избегать мест массового скопления людей и остерегаться переохлаждения.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 6 февраля для Тельцов
Если в вашем окружении есть человек, отношения с которым являются натянутым уже довольно долгое время, воспользуйтесь нынешним днем для примирения: он отнесется к вашим извинениям доброжелательно.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 6 февраля для Близнецов
Перепады настроения, которые могут лишить вас спокойствия в этот день, никак не связаны со сложившимися в вашей жизни обстоятельствами: они – не более чем влияние лунных энергий, которое уже завтра пройдет.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 6 февраля для Раков
Представителям знака, связавшим себя с творческими профессиями, звезды настоятельно рекомендуют приступать к реализации новых проектов – будучи законченными, они принесут своим создателям и деньги, и славу.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 6 февраля для Львов
День – или хотя бы полдня – желательно провести с близкими людьми, прежде всего родственниками – как близкими, так и дальними: обмен позитивной энергией благоприятно скажется на вашем настроении.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 6 февраля для Дев
Хандра, которая может накрыть вас самого утра, прекрасно лечится любимым занятием, которому нужно посвятить хотя бы несколько часов в день: невероятно, но факт: вы почувствуете себя отдохнувшими.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 6 февраля для Весов
Не стоит тратить время на занятия, которые заведомо не принесут вам ничего: ни денег, ни известности, ни удовольствия: придумайте благовидный предлог, под которым можно от него отказаться.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 6 февраля для Скорпионов
Кошки, скребущие на душе, не повод отказаться от праздника, который вы давно планировали: разумеется, по причине реалий, в которых мы живем, он, несмотря на свою скромность, окажется очень важным для вас.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 6 февраля для Стрельцов
Даже если окружающие будут – вольно или невольно – провоцировать вас на негативные реакции, не давайте эмоциям взять над вами верх: вспылив, вы можете сказать или сделать то, о чем впоследствии пожалеете.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 6 февраля для Козерогов
Представители вашего знака, будучи людьми сдержанными, редко позволяют себе раскрепоститься, но сегодня вы решите расслабиться, и это может сыграть с вами злую шутку, о чем вы впоследствии скажете: "Остапа понесло".
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 6 февраля для Водолеев
В событиях нынешнего дня, как в капле воды, отразятся ваши будущие отношения с близким человеком: удачное свидание будет символизировать длительный и счастливый союз, а ссора – скорое расставание.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 6 февраля для Рыб
Если вам нужно подписать важный договор или заключить долговременную и перспективную сделку, лучше времени, чем нынешний день, не найти: любые финансовые операции, совершенные в это время, окажутся удачными.
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