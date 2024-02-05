Гороскоп на 6 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно беречь энергию

День, когда очень важно беречь энергию – из-за конфликтов с окружающими она может утекать как песок сквозь пальцы.

Необходимо аккумулировать силы, которые будут приходить от Луны и звезд, и направлять их на решение важных профессиональных вопросов. От покупок – особенно крупных – в этот день лучше отказаться: скорее всего, они окажутся бракованными, поэтому очень быстро выйдут из строя, а значит, нужно будет тратить деньги на новое приобретение.

Овен

Не стоит приступать к работе над новыми – важными – проектами: справиться с ними представителям вашего знака сегодня не под силу, поэтому лучше заняться менее важными и более спокойными делами.

Телец

Не стоит брать на себя – наряду с собственными – чужие обязанности: люди, которые заходят их на вас свалить, будут давить на присущее вам благородство – не позволяйте им манипулировать собой.

Близнецы

Нежелательно делиться с кем-либо профессиональными идеями, которые сегодня будут приходить вам в голову, в противном случае вы очень быстро узнаете, что кто-то опередил вас, воплотив ее в жизнь.

Рак

Гнаться за несколькими "зайцами" нежелательно всегда, но сегодня такой подход к решению профессиональных вопросов особенно нежелателен – вы не успеете ничего, поэтому определитесь с тем, что для вас важнее.

Лев

Несмотря на то, что в финансовом отношении ваше положение благополучно, режим разумной экономии не повредит: не стоит тратить все имеющиеся у вас ресурсы – создайте их стратегический запас.

Дева

Нежелательно принимать важные профессиональные и жизненные решения – с большой долей вероятности они окажутся ошибочными, поэтому нынешний больше подходит для оценки сложившейся ситуации.

Весы

Общение с любимым человеком сегодня желательно свести к минимуму: под влиянием лунных энергий вы с ним можете наговорить друг другу лишнего, а это чревато серьезным ухудшением отношений.

Скорпион

Не стоит тратить бьющую через край энергию, которую вы ощутите сегодня, на пустое времяпрепровождение – например, на не несущие никакой смысловой нагрузки разговоры и споры – ее можно потратить с большей пользой.

Стрелец

Не стоит искать приключений на свою голову, вступая в общение и – особенно! – конфликты с незнакомыми и неадекватными людьми: прислушайтесь к совету звезд – обойдите их стороной.

Козерог

Не стоит выделяться из общей массы сотрудников, предлагая новые и, как вам кажется, перспективные идеи: сегодня начальство вряд ли их оценит, поэтому приберегите их для более удобного случая.

Водолей

Энергии на весь рабочий день вам не хватит, поэтому важным делам нужно посвятить только первую его половину, вторая же идеально подходит для того, чтобы восстановить силы – уже завтра они вам понадобятся

Рыбы

Осторожного общения потребуют сегодня финансы: нежелательно откликаться на просьбы о помощи, которые могут исходить от незнакомых вам людей: скорее всего, речь будет идти о мошенниках.

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