Гороскоп на 6 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда всех нас могут атаковать страхи

День, когда всех нас могут атаковать страхи, которые – пусть и в разной степени – присущи каждому.

В более спокойное время они таятся в глубине души, но в такой день, как этот, выходят на поверхность, влияя на настроение и моральное состояние в целом.

Необходимо проявлять осторожность в любых сложных ситуациях, но особенно предупреждение касается финансовых операций – даже самых незначительных: слишком велик риск быть обманутыми или втянутыми в мошеннические операции.

Овен

Не стоит общаться с людьми, которые не станут скрывать от вас свое плохое настроение: их негатив может передаться вам, а это, в свою очередь, не лучшим образом отразится на жизни и работе.

Телец

Сон, приснившийся вам нынешней ночью, несмотря на всю свою тревожность и даже страх, который он вызовет, не имеют никакого отношения к реальности, поэтому и переживать на его счет не стоит.

Близнецы

Представителям вашего знака сегодня важно вспомнить о такой полезной вещи, как позитивное мышление – оно поможет вам отрешиться от негатива, в котором не будет недостатка в этот день, и обратить внимание на хорошее.

Рак

Необходимо использовать любую возможность для того, чтобы остаться дома – только его стены сможет защитить вас от негативной энергетики, которая за порогом может поджидать буквально на каждом шагу.

Лев

Выбирая между умственным и физическим трудом, сегодня лучше остановиться на последнем: сосредоточиться на решении интеллектуальных задач вам сегодня все равно не удастся, а вот убрать квартиру – вполне.

Дева

Кто-то из окружающих, с которым у вас, мягко говоря, напряженные отношения, может попытаться спровоцировать вас на проявление негативных эмоций – лучшей реакцией на это будет ваше равнодушие.

Весы

Главным врагом для представителей вашего знака сегодня станет сидячий образ жизни, она приведет к застою – как физическому, так и моральному, поэтому нелюдимо больше двигать – желательно, на свежем воздухе.

Скорпион

Общение с токсичными людьми опасно всегда, но сегодня – особенно: они могут "похитить" у представителей вашего знака массу энергии, которая необходима вам как для работы, так и для личной жизни.

Стрелец

Ни в коем случае нельзя идти на поводу у плохого настроения – неизвестно, куда оно вас в результате приведет, поэтому постарайтесь руководить собой, обращая внимание на позитивные жизненные моменты и игнорируя негатив.

Козерог

Представители вашего знака от тревожных мыслей, как всегда, спасет работа, поэтому сегодня никто не упрекнет вас в том, что вы все свое время посвятите именно ей, к тому же результата удастся добиться завидного.

Водолей

Особой осторожности потребует обращение с деньгами: слишком вероятна опасность потерять их или стать жертвой мошенников, поэтому – если, конечно, это возможно – не стоит даже брать их в руки.

Рыбы

Не стоит заниматься самокритикой и уж тем более самобичеванием – во всем надо знать меру: даже если вы совершили некрасивый поступок, достаточно будет простого раскаянья и извинений.

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