Гороскоп на 6 февраля для всех знаков Зодиака: день успешных финансовых операций

Зимний пейзаж / © Getty Images

Правда, повезет только тем, кто не станет колебаться и дотошно взвешивать все факторы за и против, а начнет действовать — активно и с энтузиазмом.

Особенно успешными обещают быть финансовые операции: можно открывать банковские счета, вкладывать деньги в бизнес и покупать движимое и недвижимое имущество.

Овен

Хороший день для серьезного и обстоятельного разговоров с начальством: любые просьбы и предложения оно воспримет если и не удовольствием и энтузиазмом, то хотя бы с пониманием и — охотно пойдет навстречу.

Телец

Не стоит приступать к новым делам, не подтянув старые «хвосты»: они будут тормозить работу и, что немаловажно, портить настроение, а в результате придется постоянно отвлекаться и поставленной цели достичь не удастся.

Близнецы

Очень важно — хотя бы на время — приостановить перманентную погоню за материальными благами и вспомнить о духовном: например, прочитать новый роман, сходить на выставку или театральную премьеру.

Рак

Пришло время заняться делами, которые по разным — как субъективным, так и объективным — причинам были отложены в так называемый долгий ящик: теперь для работы над ними сложатся максимально удачные обстоятельства.

Лев

День, когда риск не противопоказан даже самым спокойным и осторожным людям, правда, успеха удастся достичь только тем, кто заранее просчитает все возможные — позитивные и негативные — последствия своих действий.

Дева

Приятные события прежде всего будут связаны с профессиональной деятельностью в виде продвижения по карьерной лестнице и повышения заработной платы., но и личная жизнь найдет, чем вас порадовать

Весы

Велика вероятность того, что проблема, давно отравлявшая вашу жизнь, не только раз решится, но и сделает это как будто бы сама по себе, вам же останется только порадоваться тому, что все так вовремя уладилось.

Скорпион

Время, когда можно — и нужно! –планировать свое будущее: вам удастся поставить перед собой правильные цели и выбрать наилучшую тактику и стратегию по их достижению, а остальное — дело техники.

Стрелец

Сложатся благоприятные обстоятельства для того, чтобы на все сто процентов использовать талант, подаренный вам природой: если начать реализовывать его в это время, он принесет не только славу, но и деньги. .

Козерог

Своей цели смогут достичь только те представители знака, кто ни на минуту не усомнится в своих силах, в противном случае неуверенность буквально не даст вам сдвинуться с места, аставив бесконечно на нем топтаться.

Водолей

Время продуктивных идей, которые будут приходить в голову, буквально сменяя одна другую — из всего их немалого количества важно выбрать одну, но именно ту, которая обещает наибольший деловой и финансовый успех.

Рыбы

Хороший день для покупок — ни об одной из них пожалеть не придется, особенно если они будут не спонтанными, а тщательно продуманными — впрочем, так относиться к приобретениям желательно не только сегодня.

