Гороскоп на 6 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно держать себя в руках

Гороскоп на 6 июля / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Важно несмотря ни на какие обстоятельства держать себя в руках, никого не обижать, не оскорблять и, в свою очередь, не реагировать на чужие недружественные выпады. Не стоит ни с кем конфликтовать, даже незначительная ссора может привести к серьезному скандалу, а примирение окажется сложным и длительным. Если же мы сами успели в чем-то провиниться перед другими, самое время осознать свою неправоту и принести извинения.

Овен

Самым деструктивным чувством в этот день является жалость к себе — его ни в коем случае нельзя допускать, потому что оно может негативно повлиять на жизненную ситуацию и, как следствие, привести к затяжной депрессии.

Телец

В этот день в том, что слово серебро, а молчание — золото, вам придется убедиться на собственном опыте: неосторожное высказывание, которое вы позволите себе под веянием минуты, может привести к неприятности.

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Близнецы

Не стоит верить на слово малознакомым или незнакомым людям, которые попросят вас о материальной помощи: в этот день активизируются мошенники всех мастей, и вы легко можете стать их жертвой.

Рак

Энергию, которая будет переполнять вас в этот день, необходимо расходовать экономно — только на важные домашние дела или занятия спортом, причем, желательно не самыми активными его видами.

Лев

Не стоит стесняться своей доброты и сострадания — сегодня окружающие не сочтут их слабостью, напротив, будут больше уважать вас за эти качества, пожалев, впрочем, о том, что вы нечасто их проявляете.

Дева

Близких людей, как ни странно это прозвучит, сегодня лучше держать на некотором расстоянии — так вам удастся сохранить с ними хорошие отношения, не поссорившись из-за ничего не значащих мелочей.

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Весы

Как известно, представители вашего знака раздражаются довольно редко, но каждый такой случай становится незабываемым для окружающих: не сдержавшись сегодня, вы рискуете нажить себе серьезных врагов.

Скорпион

В этот день вы можете стать примером для подражания у друзей и знакомых, поэтому неудивительно что к вам потянется очередь из желающих спросить у вас совета — постарайтесь никому в нем не отказывать.

Стрелец

Возможно, родные люди будут сегодня чересчур резки по отношению к вам — постарайтесь войти в их положение: скорее всего, их что-то серьезно беспокоит, поэтому они так неадекватно на все реагируют.

Козерог

Выбирая подарок для любимого человека, не полагайтесь на чужие советы — вспомните о его увлечениях и предпочтениях — так вам удастся выбрать нечто уникальное, что позволит вам угодить ему на все сто процентов.

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Водолей

В последнее время вы так много и эффективно работали, что вне всяких сомнений заслужили отдых — сегодня вы можно не только планировать долгожданный отпуск, но и отправляться в путешествие.

Рыбы

Не стоит пытаться успеть везде, правильной тактикой будет выбрать одно — приоритетное — направление и двигаться именно в эту сторону, на время отодвинув остальные дела — они вполне могут подождать.

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