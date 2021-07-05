Гороскоп на 6 июля для всех знаков Зодиака: день высокомерия и агрессии

Гороскоп на 6 июля для всех знаков Зодиака: день высокомерия и агрессии

Негативный и опасный лунный день, чреватый конфликтами, ссорами и дрязгами.

Окружающих людей переполняет агрессия, поэтому общение, которое может быть неприятным, лучше свести к минимуму. К тому же у каждого из нас может проявиться самонадеянность, высокомерие, желание хвастаться своими достижениями и преувеличивать свои способности. Впоследствии ничего, кроме стыда, эти негативные проявления характера у человека не вызовут.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 6 июля для Овнов

Общение с начальством – особенно если оно коснется финансовых вопросов – лучше перенести на другое время: положительных результатов оно все равно не даст, напротив, может испортить все дело.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 6 июля для Тельцов

Силы сегодня находятся на исходе, поэтому расходовать их необходимо крайне экономно: в противном случае их не хватит даже на первоочередные дела, не говоря уже о второстепенных задачах.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 6 июля для Близнецов

Несмотря на тотальную профессиональную занятость, постарайтесь найти время и для домашних дел: наведите порядок в квартире, освежите текстиль, приготовьте обед на несколько дней.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 6 июля для Раков

Необходимо соблюдать умеренность во всем – от работы до личной жизни: чрезмерная активность в любой сфере может стать причиной ухудшения самочувствия и даже стать причиной нервного срыва.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 6 июля для Львов

Мудрость о том, что слово не воробей, вы сегодня постигнете на собственном опыте: чтобы не пострадать от собственной болтливости, лучше держать язык за зубами и не говорить лишнего.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 6 июля для Дев

День не подходит для принятия серьезных решений: правильно просчитать все доводы за и против не удастся, поэтому слишком велика вероятность ошибочных действий.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 6 июля для Весов

Общение с любимым человеком лучше свести к минимуму: односложными предложениями, конечно, разговаривать не стоит, но и заводить длительные беседы тоже – они чреваты серьезными ссорами.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 6 июля для Скорпионов

Общаясь с близкими людьми – особенно если речь идет о пожилых родственниках – важно помнить, что они, несмотря на возраст, имеют право на свое мнение в любом вопросе, каким бы современным он вам ни казался.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 6 июля для Стрельцов

Решая важные вопросы – как профессиональные, так и бытовые, избегайте спешки: под ее влиянием можно наделать массу ошибок, на исправление которых впоследствии уйдет много времени и сил.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 6 июля для Козерогов

Транжирство, к которому вы, вопреки собственной натуре, сегодня будете склонны, может изрядно опустошить ваш кошелек, о чем вы впоследствии можете очень сильно сожалеть.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 6 июля для Водолеев

Профессионального успеха в этот день добьется только тот из вас, кто сможет чередовать режим труда и отдыха: силы нужно не только расходовать, но и восстанавливать, иначе они быстро иссякнут.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 6 июля для Рыб

Не торопитесь демонстрировать свое профессиональное превосходство начальству и особенно коллегам – последние могут оказаться особенно злопамятными и не простят унижения.

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