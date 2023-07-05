Гороскоп на 6 июля для всех знаков Зодиака: один из самых сложных дней лунного календаря

Один из самых сложных – и негативных – дней лунного календаря, когда ссоры и конфликты возникают повсеместно.

Напряжение в обществе и отношениях между людьми будет сгущаться с самого утра, и уже к середине дня достигнет такой степени концентрации, при которой достаточно одного слова – и даже взгляда, – чтобы грянул "гром", то есть, возникло непримиримое противоречие мнений, позиций или взглядов. Окружающие могут провоцировать друг друга на неадекватные реакции – важно не реагировать на провокации.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 6 июля для Овнов

День – разумеется, по возможности – желательно провести в одиночестве: так вы не сможете ни с кем поссориться, что – по причине свойственной вам сегодня вспыльчивости – более чем вероятно.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 6 июля для Тельцов

Энергию, которой у вас сегодня будет предостаточно, необходимо направить на какое-нибудь полезное занятие – например, уборку в доме, в противном случае она может отыскать неприятный для вас выход на поверхность.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 6 июля для Близнецов

Не стоит проявлять легкомыслие во всем, что касается ваших отношений с близким человеком: необходимо внимательно отнестись к состоянию, в котором он находится, – оно может стать причиной серьезного разлада.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 6 июля для Раков

Свойственные вам нежность и трепетность могут обернуться против вас: вы окажетесь не готовыми к неадекватным выходкам окружающих, что может всерьез вас расстроить – постарайтесь выставить энергетическую защиту.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 6 июля для Львов

Постарайтесь, несмотря на будний день, посвятить время своему дому – точнее, его энергетике, а это значит, что необходимо ее очистить: все вымыть, выбросить ненужные вещи и зажечь свечи.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 6 июля для Дев

Необходимо отказаться от каких-либо финансовых операций, да и бумажные деньги лучше в руки вообще не брать – даже в супермаркете лучше расплатиться карточкой.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 6 июля для Весов

Возможно, вы станете свидетелем – или участником – события, которое поставит вас перед выбором, что предпочесть – светлую или темную сторону: посоветоваться будет не с кем, придется положиться на себя.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 6 июля для Скорпионов

Сегодня вам необходимо последовать советам классика, который считал, что не стоит разговаривать с незнакомцами – ничего хорошего вам это общение не принесет, так что лучше не рисковать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 6 июля для Стрельцов

Идей относительно того, как преуспеть в профессиональной деятельности, сегодня окажется много, главное – привести их в систему: так вам будет гораздо легче воплощать замыслы в жизнь.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 6 июля для Козерогов

Звезды настоятельно советуют вам избавиться от вещей, которые были подарены неприятными вам людьми – возможно, их энергетика являются причиной неприятностей, которые преследуют вас в последнее время.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 6 июля для Водолеев

Не стоит верить на слово людям, которых вы плохо знаете: вряд ли они будут руководствоваться добрыми намерениями, скорее всего, их цель – что-то у вас выведать или склонить к нужным им действиям.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 6 июля для Рыб

От важных дел сегодня желательно отказаться: ваша энергетика будет стремиться к нулю, поэтому вам банально не хватит сил на то, чтобы на должном уровне выполнить все запланированное.

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