Гороскоп на 6 июня для всех знаков Зодиака: день негативной энергетики и упадка сил

День негативной энергетики, противостоять которой – по причине упадка моральных и физических сил – довольно сложно.

Впрочем, сказать, что это невозможно, тоже нельзя: если следовать правилам, на которых настаивают астрологи, избежать соблазнов и ловушек, которые он, как правило, готовит, не только можно, но и нужно. Самое главное – соблюдать осторожность во всех отношениях, избегая ситуаций, которые могут нести в себе опасность: не ходить по безлюдным улицам в темное время суток, не носить с собой крупные суммы денег и ценные вещи, не разгоняться за рулем и даже улицу переходить только в предназначенном для этого места.

Овен

Возможно, ваших ушей сегодня достигнут сплетни, цель которых – опорочить в ваших глазах близкого вам человека: не спешите им верить – сначала стоит убедиться в их правдивости и только потом делать выводы.

Телец

День, несмотря на его будний статус, больше подходит для отдыха, а не для труда: ваша задача – накопить достаточное количеств сил, которые позволят вам завтра справиться с большим объемом работы.

Близнецы

Закончив работу над важным проектом, не торопитесь ставить в нем финальную точку: сделайте перерыв, а затем посмотрите на него свежим взглядом – вы сразу увидите погрешности, которые нужно исправить.

Рак

Ставя перед собой цель – как профессионального, так и личного характера – разработайте тактику и стратегию ее достижения, тогда вам удастся получить желаемое относительно легко и без особого напряжения.

Лев

Узнав, что два близких вам человека всерьез поссорились, не спешите принимать сторону одного из них: такой поступок – лучший способ настроить против себя другого – дайте им возможность разобраться самим.

Дева

Будьте выше чужих замечаний в ваш адрес, даже если они покажутся вам несправедливыми: возможно, человек только и добивается вашей эмоциональной реакции – не доставляйте ему такой радости.

Весы

Не стоит срывать плохое настроение на близких людях только потому, что они находятся, как говорится, под рукой: попробуйте сублимировать внутренний негатив в какую-то полезную деятельность – например, в работу.

Скорпион

Прежде чем расстроиться по какому-нибудь – как вам кажется, важному – поводу, спросите себя, будете ли вы помнить об этом через пару дней – скорее всего, ответ окажется отрицательным.

Стрелец

Нежелательно давать волю своим эмоциям, особенно если под х влиянием вам необходимо будет принять важное – жизненное или профессиональное – решение: оно обязательно окажется ошибочным.

Козерог

Депрессивное состояние, которое может накрыть вас с самого утра, хорошо "лечится" вашим любимым занятием – работой: чем большее ее будет, тем быстрее и легче вы забудете обо всех своих огорчениях.

Водолей

Нынешний день – не лучшее время для романтического свидания, поэтому – даже если вы назначили его заранее – лучше отказаться и перенести встречу на другое – более благоприятное – время.

Рыбы

Недомогание, которое вы почувствуете в это время, скорее всего, будет продиктовано усталостью, поэтому вместо того, чтобы хвататься за таблетки, нужно отложить в сторону дела и отдохнуть.

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