Гороскоп на 6 июня для всех знаков Зодиака: день ссор и неудачных покупок

День негативной – темной – энергетики, когда вероятность досадных ссор и непредвиденных конфликтов возрастает в разы.

Люди становятся впечатлительными, мнимыми и уязвимыми, их очень легко обидеть – они болезненно реагируют на любые, даже вполне безобидные и нейтральные слова, поэтому необходимо хорошо думать, прежде чем что-нибудь сказать. Время также неблагоприятно для торговых операций, особенно покупок – в любом приобретении со временем обнаружится скрытый брак.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 6 июня для Овнов

Звезды настоятельно рекомендуют начать подготовку к новым серьезным и перспективным проектам, а вот приступать к их реализации сегодня не стоит – условия для этого еще не сложились.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 6 июня для Тельцов

Принцип "хочешь сделать хорошо – сделай сам" сегодня не сработает: вы вряд ли сможете научить детей справляться с домашними обязанностями, если будете брать их на себя – обеспечьте им простор для деятельности.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 6 июня для Близнецов

Обращайте внимание на любые профессиональные идеи, которые будут приходить вам в голову во время хлопот по хозяйству: как известно, Агата Кристи придумывала сюжеты для своих детективов во время мытья посуды.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 6 июня для Раков

Энергию, в которой сегодня не будет недостатка, рекомендуется тратить на действительно нужные и важные дела, а не разбазаривать по мелочам: так вы быстро обессилите, ничего толком не сделав.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 6 июня для Львов

Отправляясь по магазинам, помните о необходимости соблюдать разумную долю экономии, в противном случае вы можете скупить половину ассортимента магазинов, что изрядно истощит ваш банковский счет.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 6 июня для Дев

Принятие важного жизненного решения желательно отложить на пару дней, сегодня вам вряд ли удастся оценить все факторы, а значит, велик риск ошибки, которая со временем негативно скажется на развитии событий.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 6 июня для Весов

Любые занятия сегодняшнего дня обернутся потраченным впустую временем, так что лучше посвятить его – в полном соответствии с календарем – полноценному физическому отдыху.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 6 июня для Скорпионов

Не стоит делать кому-либо из близких не только замечаний, но и провокационно шутить в их адрес: выпады с вашей стороны будут восприняты как недружественные и приведут к конфликту.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 6 июня для Стрельцов

Нежелательно хвастаться своими успехами, даже если они действительно имеют место быть: во-первых, так их легко сглазить, а во-вторых, некрасиво выглядеть в чужих глазах зазнайками и задаваками.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 6 июня для Козерогов

Несмотря на выходной день, необходимо максимально дистанцироваться от родных и близких людей и большую часть времени провести в одиночестве: слишком велика вероятность серьезной и, увы, необратимой ссоры.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 6 июня для Водолеев

Сегодня категорически не рекомендуется "убивать" время – поступая так, не стоит удивляться, что оно всерьез на вас обидится и впоследствии вам будет его категорически не хватать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 6 июня для Рыб

День, когда, согласно крылатой фразе из романа Булгакова, не стоит никого ни о чем просить: если люди, от которых что-то зависит в вашей жизни, смогут пойти навстречу, они сами предложат вам помощь.

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