Гороскоп на 6 марта для всех знаков Зодиака: день, который нужно пережить, не теряя достоинства

Сложный день, пережить который, не теряя достоинства и не уступая слабостям, удастся далеко не всем.

Жизнь постоянно будет ставить каждого из нас в ситуации, выйти из которых можно будет двумя способами: простым, но о нем впоследствии придется пожалеть, и сложным, трудновыполнимым, но им впоследствии можно будет гордиться. Многое будет зависеть не только от силы воли человека, но и от его представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. По сути дела, любое испытание нынешнего дня – лакмусовая бумажка и проверка на прочность, выдержав которую человек получит весомый повод для довольства собой.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 6 марта для Овнов

Самое главное для представителей знака – не обращать внимания на провокации, в которых сегодня не будет недостатка: сорвавшись, вы способны наговорить окружающим того, о чем впоследствии пожалеете.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 6 марта для Тельцов

Соблазны, которых вам сегодня необходимо избегать, будут сыпаться как из рога: вас будут приглашать на мероприятия, которые не обходятся без алкогольных напитков – найдите в себе силы отказаться от них.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 6 марта для Близнецов

Представители вашего знака окажутся во власти эмоциональных качелей, которые будут "раскачивать", переводя от раздражения и агрессии к умиротворению и любви – желательно остановиться на последнем состоянии.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 6 марта для Раков

Увидев, что ссора с близким человеком выходит за рамки мирной дискуссии и вводит вас в состояние серьезного конфликта, остановитесь, а еще лучше – сделайте шаг назад, это позволит вам сохранить отношения.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 6 марта для Львов

Не только сами не вступайте в конфликты, но и удерживайте от этого окружающих вас людей – вашего авторитета вполне хватит для этого, а они впоследствии будут благодарны вам за миротворческую деятельность.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 6 марта для Дев

Постарайтесь не бросать на полпути работу, даже если она покажется вам бесперспективной: на самом деле это не так, поэтому не стоит делать резких движений, чтобы потом не пожалеть об упущенных возможностях.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 6 марта для Весов

В профессиональном отношении сегодня крайне важно расставить приоритеты и действовать планомерно, продвигаясь от важного к второстепенному и от простого к сложному.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 6 марта для Скорпионов

Не стоит настраиваться на работу – толку от нее сегодня все равно не будет, поэтому нужно уделить время занятиям, которые обычно отодвигаются на второй план – например, наведению порядка в доме и документах.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 6 марта для Стрельцов

Ни в коем случае не позволяйте втянуть себя в конфликт, особенно если ваши интересы не имеют к нему никакого отношения – негатив, который может в результате на вас обрушиться, вам совсем не нужен.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 6 марта для Козерогов

Отвлечься от негативных энергий дня представителям вашего знака поможет работа: выполняя ее, постарайтесь не отвлекаться на внешние – раздражающие – факторы, и день пройдет относительно мирно и спокойно.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 6 марта для Водолеев

Не стоит мстить человеку, который чем-то вас обидел: велика вероятность, что жизнь сделает это за вас, а вы сможете получить удовольствие от того, как изящно и непринужденно она это сделает.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 6 марта для Рыб

Откажитесь от любых проектов, так или иначе связанных с финансами: энергии нынешнего дня не поспособствуют прибыли, скорее всего, вы получите убыток, так что лучше не рисковать.

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