Гороскоп на 6 мая для всех знаков Зодиака: день, когда мы почувствуем мощный прилив энергии

Гороскоп на 6 мая для всех знаков Зодиака: день, когда мы почувствуем мощный прилив энергии

День, когда можно почувствовать невероятный прилив энергии, которая даст ощущение того, что под силу любое – даже очень сложное – дело.

Гороскоп на 6 мая для всех знаков Зодиака: день, когда можно почувствовать невероятный прилив энергии

Однако оно может оказаться обманчивым – сил пока еще не настолько много, чтобы можно было планировать на сегодня серьезные проекты. Если же без них никак не обойтись, рекомендуется разделить поставленную задачу на несколько частей и выполнять ее поэтапно. День также хорош для помощи другим людям – как материальной, так и моральной.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 6 мая для Овнов

Нельзя допускать не только недобрых слов, но и злых мыслей: будучи высказанными – или продуманными – сегодня, они принесут проблемы тем, кому предназначены, но потом обязательно вернутся обратно.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 6 мая для Тельцов

При возникновении малейшей проблемы – как профессионального, так и бытового свойства – вы моментально получите помощь и поддержку, главное, не постеснятся и озвучить ее.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 6 мая для Близнецов

Успеть сделать все – как дома, так и на работе – смогут те, кто не поленится и с утра составит подробный план на день: только в таком случае удастся, передвигаясь от одного дела к другому, "закрыть" все вопросы.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 6 мая для Раков

Если вы давно собирались, образно говоря, начать новую жизнь, лучшего времени вам не найти: сегодня сложатся благоприятные условия для того, чтобы перевернуть старый "лист" жизни и начать "заполнять" чистый.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 6 мая для Львов

Тем из вас, кто ищет работу, необходимо обратить внимание на предложение, которое может поступить сегодня: на первый взгляд оно покажется вам скромным, но, к счастью, это обманчивое впечатление.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 6 мая для Дев

Прежде чем покорять профессиональную вершину, необходим убедиться, что цель выбрана правильно и она, как принято говорить, вам по зубам, в противном случае вы только даром потратите время и силы.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 6 мая для Весов

Даже при условии тотальной занятости необходимо найти время для семьи – особенно это касается детей и пожилых родственников – они нуждаются в общении с вами, не скупитесь на него.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 6 мая для Скорпионов

Сказанные вами сегодня слова будут моментально обретать материальную силу, поэтому важно думать над тем, что говорите: ошибка может впоследствии дорого вам обойтись.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 6 мая для Стрельцов

Сегодня – впрочем, как и всегда – нежелательно хвастаться своими достижениями и особенно планами: велика вероятность того, что кто-то из коллег возьмет их на заметку и осуществит раньше вас.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 6 мая для Козерогов

Не стоит тратить отпущенную вам сегодня энергию на пустые разговоры – лучше направьте ее на работу: возможно, вам не удастся воплотить в жизнь серьезный проект, но совершить значительный задел вы сможете.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 6 мая для Водолеев

Хорошо пойдет оформление разнообразных документов – от справки из ЖЭКа до загранпаспорта: очередей на вашем пути практически не будет, а чиновники будут настроены доброжелательно и помогут вам.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 6 мая для Рыб

Если начальство попросит отчитаться о проделанной вами за последнее время работе, не впадайте в панику, а составьте четкий план доклада – он поможет вам не сбиться и достойно презентовать итоги своих трудов.

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