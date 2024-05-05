Гороскоп на 6 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нужно воплощать мечты в реальность

День, когда можно – и нужно! – действовать для того, чтобы превратить мечты – даже самые смелые – в реальность.

Думать в это время нужно только о настоящем: как прошлое, так и будущее лишат сил, необходимых решительных поступков, которых сегодня ждет от всех нас Вселенная. Также желательно благоустраивать окружающий мир – прежде всего, на микроуровне: убирая в в своем доме или делая в нем ремонт.

Овен

День, когда представителям вашего знака, придется "пожинать" то, что вы энное время назад "посеяли": хорошо, если в анамнезе будут числится преимущественно добрые, а не плохие и злые дела.

Телец

События, которые на первый взгляд покажутся вам неприятными, по прошествии времени окажутся совсем не такими, поэтому не стоит делать поспешных выводов – надо дать ситуации устояться.

Близнецы

Нынешний день, несмотря на его будний статус, необходимо посвятить отдыху: на работе на особые достижения рассчитывать не приходится, так что не стоит тратить драгоценные ресурсы – время и силы – понапрасну.

Рак

Прислушиваясь к своему внутреннему голосу, постарайтесь, тем не менее, не ставить его мнение во главу угла: сегодня интуиция является не единым способом постичь истину, так что не отказывайтесь от доводов разума.

Лев

Не стоит сдерживать себя в желании делать широкие жесты, цель которых – облагодетельствовать кого-то из окружающих вас людей: не скупитесь на проявления своей доброты, она вам зачтется.

Дева

Любое дело, за которое вы сегодня возьметесь, буквально обречено на успех, поэтому нужно работать, не теряя времени: упущенный в это время шанс вам, скорее всего, уже не удастся.

Весы

Не позволяйте окружающим вас людям "раскачивать" свое эмоциональное состояние – от эйфории к отчаянью и обратно: каждый из них будет преследовать свою – корыстную – цель, не стоит поддаваться.

Скорпион

Не стоит принимать важное жизненное – или профессиональное – решение именно сегодня – оно вряд ли окажется удачным, поэтому нужно отсрочить его хотя бы на пару дней – так будет лучше для всех.

Стрелец

День благоприятен для общения с друзьями – как при личной встрече, так и на расстоянии: в любом случае позитивные эмоции, которые вы получите в результате, дадут необходимы для работы прилив сил.

Козерог

От плохого – можно даже сказать, угнетенного – настроения можно будет избавиться простым и доступным способом – при помощи домашних дел: они и от мыслей отвлекут, и окружающее пространство облагородят.

Водолей

К предложению занять более высокую должность или перейти на другую работу необходимо отнестись с максимальным вниманием: оно откроет перед вами не только финансовые, но и карьерные перспективы.

Рыбы

Несмотря на большое количество дел, с которыми, как правило, связано начало рабочей недели, необходимо найти время для прогулки по парку общение с природой придаст заряд бодрости и сил.

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