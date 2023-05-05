Гороскоп на 6 мая для всех знаков Зодиака: день спокойствия и уверенности

День, когда спокойствие и уверенность в себе, которые испытывают люди, обусловлены благоприятным влиянием Луны и звезд.

На позитивной энергетической волне можно заниматься творчеством и решать вопросы, касающиеся личной жизни – особенно это имеет отношение к тем, у кого она пока еще не устроена. Велика вероятность интересных открытий – причем не научных, а исключительно житейских. А вот хвастаться своими успехами, даже если у вас есть все основания для довольства собой, нежелательно – легко можно попасть в неловкое положение.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 6 мая для Овнов

Несмотря на вероятный в этот день прилив энергии, от чрезмерно активной деятельности желательно отказаться – запас сил может очень быстро закончиться, и их не хватит даже на элементарные дела.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 6 мая для Тельцов

День, когда в решении самых разных – профессиональных, бытовых и житейских – вопросов помогут друзья и знакомые: не пытайтесь сделать все самостоятельно, обращайтесь за помощью.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 6 мая для Близнецов

Нельзя позволять эмоциям брать верх над рассудительностью и "распоряжаться" вашей жизнью – сегодня особенно важно держать их под контролем, в противном случае можно наломать серьезных дров.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 6 мая для Раков

Особое внимание следует уделить своему здоровью: серьезных проблем, к счастью, не предвидится, но подумать о правильном питании и занятиях посильными видами спорта имеет смысл.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 6 мая для Львов

День – благо, он выходной – необходимо посвятить близким людям – родным и друзьям: общение с ними станет источником бесценной энергии, без которой не обойтись в решении самых разных вопросов.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 6 мая для Дев

Принимая важное – прежде всего личное или бытовое – решение, прислушивайтесь к своему внутреннему голосу: дав ему слово, вы получите единственно верный ответ – даже взгляд на сложившуюся ситуацию.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 6 мая для Весов

От работы – даже если речь идет о бытовых хлопотах – в этот день лучше отказаться, особенно это касается второй половины дня – это время благоприятно для отдыха и восстановления сил.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 6 мая для Скорпионов

Звезды рекомендуют вам обращать внимание на знаки, которые будет посылать Вселенная – ее цель подготовить вас к важному событию, которое вот-вот произойдет в вашей жизни.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 6 мая для Стрельцов

Следить за качеством и свежестью продуктов необходимо всегда, но сегодня особенно важно проверять срок годности продуктов, если, конечно, вы не хотите получить проблемы со здоровьем.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 6 мая для Козерогов

Отношения с близким человеком, с которым вас некоторое время назад разлучила ссора, наладятся, правда, для этого необходимо будет приложить усилия – как минимум, признать, что вы были неправы.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 6 мая для Водолеев

Настроение вам сегодня нужно удерживать на позитивной волне: даже если вдруг – по какой-либо причине – захочется загрустить, необходимо перебороть себя и найти в окружающем вас мире что-то хорошее.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 6 мая для Рыб

День особенно благоприятен для любой работы, в которой имеется творческая составляющая: даже работу по дому – для ее большей успешности – можно делать с креативной точки зрения.

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