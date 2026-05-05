- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 516
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 6 мая для всех знаков Зодиака: один из самых опасных и конфликтных дней лунного календаря
Один из самых опасных и конфликтных дней лунного календаря, когда напряжение, доходящее до агрессии, буквально витает в воздухе.
Достаточно одного неосторожного слова или взгляда, чтобы вспыхнувший конфликт похоронил под собой отношения с кем-то из окружающих, включая родных и близких людей.
Астрологи называют это время проверкой н прочность, которую пройдут только те, кто сможет сдержаться и избежать ссоры. Также очень важно проявить терпение и милосердие по отношению к тем, кто нуждается в нашей помощи, даже если для этого придется пренебречь собственными интересами.
Овен
В последнее время вы находитесь во внутренней эмиграции — мало с кем общаетесь и стараетесь не обсуждать интересные им темы, но, похоже, пришла пора выходить «в люди»: сейчас вам удастся найти прекрасного собеседника.
Телец
Звезды настоятельно рекомендуют вам хотя бы на один — нынешний — день забыть о материальных интересах, которые, как правило, занимают все ваше время и внимания, и сосредоточится на моральных ориентирах.
Близнецы
Тем из вас, кто страдает от последствий разлуки с близким человеком, желательно «отменить» свою гордыню и сделать шаг навстречу ему, что позволит помириться, тем более, что он готов забыть про все обиды.
Рак
Не стоит беспокоиться о профессиональных проблемах: ваш страх перед увольнением, скорее всего, продиктован негативными событиями прошлого — теперь же все к по-другому, а, значит, надо надеяться на хорошее.
Лев
Преследуя важные профессиональные цели, необходим помнить, что только настойчивость сможет привести вас к поставленной ими цели: если вы хотите, образно говоря, взобраться на вершину, надо просто вперед и вверх.
Дева
Поставив на первое место в списке своих приоритетов работу, вы стали гораздо меньше времени и внимания уделять близким людям, что может привести к проблемам — а, значит, пришла пора исправлять ситуацию.
Весы
Сохранять внутреннее равновесие, которое так важно для представителей вашего знака, не означает, что нужно пренебрегать интересами других людей — особенно родных и близких: старайтесь уделять им максимум внимания.
Скорпион
Сложности в отношениях с близким человеком — не ваша вина, поэтому обвинять себя во всех смертных грехах не стоит: имеет смысл проявить терпение и дать ему время необходимое для раздумий.
Стрелец
К решению накопившихся проблем, которых собралось уже большое количество, надо использовать тактику «мелких шагов»: нужно решить хотя одну из них, а дальше начнется цепная реакция успехов.
Козерог
Не стоит ссориться с окружающими вас людьми, ставя их перед необходимостью выслушивать ваши доводы, которые вы считаете истиной в последней инстанции — оставьте им право на собственное мнение.
Водолей
Осваиваясь на новом месте — неважно, касается это места жительства или работы, не торопитесь — дайте себе время привыкнуть к условиям, которые, возможно, непохожи на прежние, иначе у вас вряд ли что-то будет ладиться.
Рыбы
Недомогание, которое возможно в это время, скорее всего будет связано с напряженным рабочим графиков, а значит и лечить его нужно соответствующим обрезом — обязательно чередуя труд с отдыхом.
Читайте также:
Три знака Зодиака, которым необходимо быть осторожными в мае 2026 года