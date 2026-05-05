Гороскоп на 6 мая для всех знаков Зодиака: один из самых опасных и конфликтных дней лунного календаря

Сирень / © Credits

Реклама

Достаточно одного неосторожного слова или взгляда, чтобы вспыхнувший конфликт похоронил под собой отношения с кем-то из окружающих, включая родных и близких людей.

Астрологи называют это время проверкой н прочность, которую пройдут только те, кто сможет сдержаться и избежать ссоры. Также очень важно проявить терпение и милосердие по отношению к тем, кто нуждается в нашей помощи, даже если для этого придется пренебречь собственными интересами.

Овен

В последнее время вы находитесь во внутренней эмиграции — мало с кем общаетесь и стараетесь не обсуждать интересные им темы, но, похоже, пришла пора выходить «в люди»: сейчас вам удастся найти прекрасного собеседника.

Реклама

Телец

Звезды настоятельно рекомендуют вам хотя бы на один — нынешний — день забыть о материальных интересах, которые, как правило, занимают все ваше время и внимания, и сосредоточится на моральных ориентирах.

Близнецы

Тем из вас, кто страдает от последствий разлуки с близким человеком, желательно «отменить» свою гордыню и сделать шаг навстречу ему, что позволит помириться, тем более, что он готов забыть про все обиды.

Рак

Не стоит беспокоиться о профессиональных проблемах: ваш страх перед увольнением, скорее всего, продиктован негативными событиями прошлого — теперь же все к по-другому, а, значит, надо надеяться на хорошее.

Лев

Преследуя важные профессиональные цели, необходим помнить, что только настойчивость сможет привести вас к поставленной ими цели: если вы хотите, образно говоря, взобраться на вершину, надо просто вперед и вверх.

Реклама

Дева

Поставив на первое место в списке своих приоритетов работу, вы стали гораздо меньше времени и внимания уделять близким людям, что может привести к проблемам — а, значит, пришла пора исправлять ситуацию.

Весы

Сохранять внутреннее равновесие, которое так важно для представителей вашего знака, не означает, что нужно пренебрегать интересами других людей — особенно родных и близких: старайтесь уделять им максимум внимания.

Скорпион

Сложности в отношениях с близким человеком — не ваша вина, поэтому обвинять себя во всех смертных грехах не стоит: имеет смысл проявить терпение и дать ему время необходимое для раздумий.

Стрелец

К решению накопившихся проблем, которых собралось уже большое количество, надо использовать тактику «мелких шагов»: нужно решить хотя одну из них, а дальше начнется цепная реакция успехов.

Реклама

Козерог

Не стоит ссориться с окружающими вас людьми, ставя их перед необходимостью выслушивать ваши доводы, которые вы считаете истиной в последней инстанции — оставьте им право на собственное мнение.

Водолей

Осваиваясь на новом месте — неважно, касается это места жительства или работы, не торопитесь — дайте себе время привыкнуть к условиям, которые, возможно, непохожи на прежние, иначе у вас вряд ли что-то будет ладиться.

Рыбы

Недомогание, которое возможно в это время, скорее всего будет связано с напряженным рабочим графиков, а значит и лечить его нужно соответствующим обрезом — обязательно чередуя труд с отдыхом.

Читайте также:

Реклама

Новости партнеров