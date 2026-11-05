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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
34
Время на прочтение
3 мин

Гороскоп на 6 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит тратить силы на мелочи

День максимализма, когда любое — даже хозяйственное — дело должно быть масштабным, на мелочи время тратить нежелательно.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Осенний пейзаж

Осенний пейзаж / © Credits

Поставив перед собой серьезную и трудоемкую задачу, нужно заниматься только ее решением — не отвлекаясь на решение малозначительных вопросов.

День также благоприятен для планирования: целей, поставленных сегодня, будет очень легко — и с успехом — достичь.

Овен

Реализацию новых профессиональных проектов, подписание важных договоров и заключение серьезных сделок желательно перенести на другой день — сегодня они вряд ли принесут результат, на который вы надеетесь.

Телец

Необходимо быть внимательными к происходящим в этот день событиям — они дадут ключ к пониманию важных, но пока не до конца понятных вам происшествий, имеющих место в вашей жизни.

Близнецы

Держать себя в руках нужно всегда, но сегодня особенно важно не поддаваться на провокации со стороны окружающих: энергия, которую вы в результате потратите, пригодится вам для более важных и серьезных дел.

Рак

Ответы на важные вопросы даст не разум, который сегодня не будет генерировать гениальные идеи, а интуиция: главное, обращать внимание на многочисленные подсказки, которые она будет посылать.

Лев

Не стоит переживать по поводу происходящих с вами событий, даже если на первый взгляд оно может показаться вам серьезным: со временем вы все проанализируете и измените свою точку зрения.

Дева

Чего бы ни касался вопрос, который вам сегодня будут задавать — например, спрашивать у вас согласия на предложение занять новую должность, не стоит торопиться с ответом — сначала необходимо несколько раз подумать и взвесить все за и против.

Весы

Восстанавливать силы необходимо при помощи активного отдыха –пассивное времяпрепровождение на диване с айфоном с этой задачей не справится, так что желательно заняться спортом или хотя бы быстрой ходьбой.

Скорпион

Нельзя позволять эмоциям определять свое поведение– необходимо держать себя в руках, иначе неизбежна ссора с кем-то из окружающих, которая затянется надолго и будет стоить вам изрядного количества испорченных нервов.

Стрелец

В сложившейся профессиональной и жизненной ситуации можно позволить себе пренебречь интересами других, даже если речь идет о близких людях, и позаботиться о себе –помните, что кроме вас этого никто не сделает.

Козерог

Делая выбор между материальным и духовным началом, отдайте предпочтение последней: классическая музыка, даже прозвучавшая в записи, или стихи любимого поэта обеспечат вас энергией на неделю вперед.

Водолей

Общения с негативном настроенными по отношению к вам людьми нужно избегать всегда, но сегодня от него особенно важно отказаться — пользы от него не будет, а вот вред оно может нанести существенный — от испорченного настроения до депрессии.

Рыбы

Сегодня — впрочем, как и всегда — необходимо уделить максимум времени и внимания родным и близким: прежде всего, это касается пожилых людей и детей, но и об остальных тоже забывать нежелательно.

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