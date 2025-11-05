- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 121
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 6 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно заняться тем, что доставит удовольствие
День, когда печалиться, грустить и скучать категорически воспрещается – звезды могут счесть такое отношение к жизни неблагодарностью.
Тем не менее, предаваться безудержному веселью тоже не стоит, тем более, что поводов для него в наше время немного. Вполне достаточно – найти себе дело по душе и заниматься тем, что доставляет удовольствие. Если же сегодня есть повод для праздника, желательно все-таки не терять головы и контролировать ситуацию.
Овен
День не подходит для для общения – как для деловых переговоров, так и для выяснения отношений с близкими людьми: достичь договоренности все равно не удастся, поэтому не стоит даром тратить время и энергию.
Телец
Необходимо отказаться от занятий любым спортом, но особенно – экстремальными его вилами и поднятия тяжестей: любое неловкое движение или небольшой вес могут стать причиной серьезной травмы.
Близнецы
Избежать конфликтов с близкими друзьями и любимыми людьми можно будет, ограничив общение с ними – в противном случае присущая вам двойственность может разрушить даже самые прочные отношения.
Рак
Поскольку скука – категорическое табу, стоит посвятить день той работе, которая приносит вам удовольствие, а это может быть, как любимое занятие, так и хлопоты по дому, которые любят представители знака.
Лев
День желательно посвятить домашним хлопотам: вы не только упорядочите пространство вокруг себя и создадите необходимый вам порядок и уют, но и, работая руками, дадите отдых своим подуставшим в последнее время мозгам.
Дева
Посвятите день – или хотя бы его часть – прогулкам на свежем воздухе или, если будет такая возможность, посетите художественный музей, выставку или театр – новые впечатления обеспечат вас идеями на год вперед.
Весы
Не стоит тратить время на работу над новыми проектами, все равно толку от нее не будет, а вот доводить до ума давно начатые дела не только можно, но и нужно – это позволит навести порядок в решении важных вопросов.
Скорпион
О празднике – если для него есть повод – желательно позаботиться самостоятельно – вряд ли кто-то другой станет беспокоиться по этому поводу, у всех сейчас полно своих – не менее важных – дел.
Стрелец
День необходимо посвятить подготовке к важному проекту, над реализацией которого вы давно думали, но не знали, с чего начать работу над ним: вам удастся продумать все детали и предусмотреть возможные подводные камни.
Козерог
Постарайтесь сдерживать свои эмоции: если они вырвутся на волю, вы рискуете потерять на ссоры, споры и выяснение отношений много энергии, которая пригодится вам для работы и устройства личной жизни.
Водолей
День благоприятен для реализации матримониальных планов: например, помолвки или регистрации брака, поэтому если вы давно собирались оформить свои отношения лучшего времени вам не найти.
Рыбы
Часть дня, несмотря на разгар рабочей недели, желательно посвятить отдыху: энергию, которую вы тратите постоянно и в большом количестве, время от времени нужно откуда-то получать и аккумулировать.
