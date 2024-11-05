Гороскоп на 6 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда важно удерживать ровный эмоциональный фон

День, когда важно удерживать ровный эмоциональный фон, не скатываясь в чрезмерную радость или, наоборот, грусть и печаль.

В противном случае велика вероятность осложнить жизнь как себе, так и окружающим людям, которые не виноваты в том, что у нас можно «скачет» настроение. Новые идеи, которые в этот день придут в голову, можно воплощать в жизнь сразу, без предварительной подготовки – успех им все равно гарантирован. Позитивные жизненные перемены, которые вероятны в это время, получат право на жизнь – причем, исключительно в нашем собственном исполнении.

Овен

Сегодня между вами и окружающими вас людьми – особенно это касается тех, кого вы знаете плохо или не знаете вообще, неминуемы конфликты, которые попортят вам много нервов.

Телец

Пустопорожние разговоры не приветствуются звездами – и начальством – всегда, но сегодня особенно нежелательно тратить на ни время: можно не успеть сделать что-то очень важно, от чего зависят финансы и карьере.

Близнецы

Не стоит переваливать свои достоинства и преуменьшать недостатки в глазах окружающих люде: они и так знают, что вы собой представляете, а пытаясь показаться лучше, чем вы есть на самом деле, вы будете выглядеть глупо.

Рак

Какая бы – профессиональная или бытовая – задача сегодня перед вами ни стояла, сначала составьте подробный план действий и только потом принимайтесь за дело – так удастся избежать досадных ошибок.

Лев

Соблазн откровенно сказать окружающим вас людям все, что вы о них думаете – прежде всего, в негативном ключе – будет велик, но не стоит торопиться – нужно оставить себе пути для отступления.

Дева

События нынешнего дня может принести понимание того, что в вашей жизни что-то пошло не так – возможно, на жизненном пути вы в очень важный момент свернули не в ту сторону – самое время исправлять ситуацию.

Весы

День, когда очень важно обращать внимание на то, что принято называть предчувствием – оно станет подсказкой подсознания, которое пытается помочь вам сориентироваться в сложившейся жизненной ситуации.

Скорпион

Сложатся благоприятные обстоятельства для примирения с кем-то из близких, ссора с которым уже несколько негативно сказывается на вашем настроении – воспользуйтесь важным шансом исправить ошибку.

Стрелец

Критику, которую вы можете сегодня услышать от кого-то из окружающих вас людей, имеет смысл проанализировать: возможно, человек, сказавший вам неприятные вещи, хочет помочь вам исправить ошибки.

Козерог

События, которые произойдут в этот день, должны стать для вас уроком судьбы, которая другим способом не может до вас достучаться – кстати, они совершенно не обязательно будут негативными.

Водолей

Расслабленное состояние, в котором вы будете пребывать в этот день, помешает справиться даже с самыми простыми профессиональными – и бытовыми – удачами, не говоря уже о сложных.

Рыбы

День – если не весь, то хотя бы его часть – необходимо провести с близкими людьми: разумеется, отправиться с ними на природу вам в будний день вряд ли удастся, а вот выпить вечером чаю – задача посильная.

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