Гороскоп на 6 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда вселенная может заставить исправлять ошибки

День, когда Вселенная спросит у человека, как он жил в последнее время, и либо поощрит его, либо, наоборот, заставит исправлять свои ошибки.

В первом случае высшие силы придадут дополнительный запас энергии, которую можно будет потратить на жизнь и работу, во втором – заставят отрабатывать то, что было совершено в ущерб окружающему миру. Время также максимально благоприятно для занятий творчеством – создать настоящий шедевр сможет даже тот, кто до сих пор ничем подобным не занимался.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 6 ноября для Овнов

Ставя перед собой жизненные цели – как на следующую неделю, так и на более длительную перспективу – подумайте о том, нужны ли они вам на самом деле или вы идете на поводу у рекламы и общественного мнения.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 6 ноября для Тельцов

Не стоит выяснять отношения с любимым человеком, даже если вы считаете, что накопились проблемы, которые требуют немедленного решения: сегодня вы все равно ни о чем не договоритесь, а вот поссориться можете вполне.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 6 ноября для Близнецов

Не давайте былым обидам "поднять" голову и испортить вам выходной день: постарайтесь абстрагироваться от плохого и сосредоточиться на хорошем, чего вокруг вас предостаточно – надо только оглянуться.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 6 ноября для Раков

Воспоминания, которые сегодня будут время от времени приходить к вам, нужны для того, чтобы сделать важные выводы из былых событий и – особенно! – вашего поведения в те времена.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 6 ноября для Львов

Вспомните о людях, с которыми давно не общались, и позвоните или напишите им: за время, в течение которого вы не разговаривали, накопилось много новостей, которые они должны рассказать вам, а вы – им.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 6 ноября для Дев

События нынешнего дня являются прямым продолжением и следствием событий, происходивших энное время назад: если вы дадите себе труд подумать, наверняка вспомните и поймете, что к ним привело.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 6 ноября для Весов

Несмотря на то, что на календаре выходной, от пустых разговоров и бессмысленного времяпрепровождения лучше отказаться: вы только потратите время и силы понапрасну и не успеете отдохнуть.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 6 ноября для Скорпионов

Поставив сегодня правильную – профессиональную или жизненную – цель, вы уже завтра почувствуете прилив сил, которые помогут вам ее достигнуть, поэтому тщательно продумывайте свои ближайшие шаги.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 6 ноября для Стрельцов

Встреча с человеком из прошлого может открыть перед вами новую жизненную страницу – главное, отнестись к давнему знакомому без предубеждения, ведь за прошедшее время он вполне мог измениться к лучшему.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 6 ноября для Козерогов

Сбросить груз прошлого, который в последнее время давит вам на плечи, можно, только переместив фокус своего внимания на будущее: займитесь тем, что вы так редко делаете – помечтайте, и все наладится.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 6 ноября для Водолеев

Будьте готовы к тому, что сегодня вам придется молниеносно принимать важное решение: на то, чтобы тщательно взвесить все доводы за и против, времени не будет, поэтому доверьтесь интуиции.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 6 ноября для Рыб

День благоприятен для занятий творчеством, о котором вы раньше только мечтали: взяв в руки перо или кисть, вы сами удивитесь имеющимся навыкам – возможно, в прошлой жизни вы были писателем или художником.

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