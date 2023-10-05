Гороскоп на 6 октября для всех знаков Зодиака: день, когда тайное станет явным

День, когда тайное становится явным: даже то, что тщательно скрывали от окружающих мы или они от нас, выйдет на поверхность.

Общаться сегодня можно только с теми людьми, включая друзей и родных, от которых нет никаких секретов, в противном случае они перестанут быть таковыми, а сам человек рискует попасть в весьма неприятное положение. Такими же осторожными необходимо быть и с чужими тайнами, которые могут стать известными нам – во избежание серьезного скандала ни в коем случае нельзя делать ее публичным достоянием.

Овен

Идеи, которые сегодня могут прийти в голову, окажутся весьма продуктивными, поэтому стоит не только зафиксировать их – так сказать, на память – но и включить в ближайшие профессиональные планы.

Телец

Тем, кому нужно заучить на память огромные объемы текста – например, студентам, экскурсоводам или ведущим тренингов – нужно воспользоваться сегодняшним днем: любая информация будет усваиваться легко и быстро.

Близнецы

Успех в работе или учебе будет сопутствовать тем представителям знака, которые смогут совладать с присущей им рассеянностью и сосредоточиться на выполнении задания, которое стоит перед ними сегодня.

Рак

За помощью к вам сегодня может обратиться человек, которого вы привыкли считать всесильным, поэтому его слабость вас удивит: постсрайтесь сделать все, что от вас зависит, чтобы поддержать его.

Лев

Информация, которую мы мимоходом получите сегодня, может оказаться очень важной, поэтому отмахнуться от нее, сочтя немаловажной, – большая ошибка, постарайтесь ее не совершить.

Дева

Не стоит планировать на сегодня осуществление глобальных задач и планирование перспективных проектов: достичь цели все равно не удастся, поэтому лучше сосредоточиться на менее значительных делах.

Весы

Велика вероятность того, что кто-то из окружающих вас людей захочет использовать вас в корыстных целях: вместо того, чтобы без промедления броситься на помощь, подумайте, почему они попросили о ней именно вас.

Скорпион

До цели, которую вы перед собой поставили, осталось всего лишь пара рывков, поэтому не стоит идти на поводу у плохого настроения, которое может накрыть вас с утра, и откладывать их на потом.

Стрелец

Пришла пора сделать того, чем вы очень не любите заниматься – нужно навести порядок в бумагах и документах, которые представители вашего знака, как правило, сваливают в одну кучу.

Козерог

Совершив добрый поступок, не ждите благодарности от человека, которому помогли – ее не будет: бумеранг благотворительности, на который вы можете рассчитывать, обязательно прилетит, но позже и из другого источника.

Водолей

Сегодня – под влиянием лунных энергий – люди физически не могут лгать, поэтому, если хотите получить от человека четный ответ, задайте ему интересующий вас вопрос напрямик – без намеков и экивоков.

Рыбы

Представителям знака, которые давно собирались совершить крупную покупку, стоит сделать это именно сегодня: им удастся приобрести действительно качественную вещь, которая прослужит им долгие годы.

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