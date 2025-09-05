Гороскоп на 6 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда активизируются силы зла

Гороскоп на 6 сентября

Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Мелочность, злоба, зависть, высокомерие, лживость, эгоизм, высокомерие, жадность, мстительность в это время могут быть присущи даже самым добрым и благородным людям. Можно попасть как под влияние мошенников, так и вод воздействие собственных инстинктов. Важные дела, намеченные на это время, лучше отложить до лучших времен.

Овен

Не стоит переживать из-за вероятной подлости со стороны человека, которого вы до сих пор считали одним из лучших друзей: скорее всего, после случившегося вам придется с ним расстаться, но это — к лучшему.

Телец

День рекомендуется провести в одиночестве — так вы не сможете выйти из себя, и никто не пострадает от вспышек немотивированной ярости, которые будут свойственны вам сегодня — впрочем, как и в любое другое время.

Близнецы

Несмотря на напряжение в отношениях с людьми — как близкими, так и незнакомыми — важно держать себя в руках и не допускать уничижительных слов в их адрес, последствия могут оказаться непредсказуемыми.

Рак

День благоприятен для занятий творчеством, ради него можно пожертвовать даже основной работой: возможно, в результате вам удастся создать настоящее произведение искусства, на что вы, конечно, не рассчитывали.

Лев

Большое количество соблазнов, которые будут преследовать вас в это время, могут поколебать даже вашу стальную и непоколебимую волю: чтобы впоследствии не жалеть о своей слабости, постарайтесь ей не поддаваться.

Дева

Энергия, которой обеспечат вас в этот день звезды, из-за своей откровенной деструктивности категорически не подходит для работы — слишком велика вероятность досадных оплошностей, которые заведут вас не туда, куда надо.

Весы

День благоприятен для наведения порядка как на рабочем месте, где уже давно необходимо систематизировать скопившиеся — и просроченные — документы, так и дома — он давно «скучает» по генеральной уборке.

Скорпион

День желательно посвятить близким — семье, друзьям, любимому человеку, более того, именно сегодня можно устраивать помолвку или регистрировать брак, если, конечно, вы действительно к этому стремитесь.

Стрелец

Избежать проблем в отношениях с окружающими вас людьми довольно просто — для этого нужно провести максимум времени в одиночестве: так удастся никого не обидеть и со всеми сохранить хорошие отношения.

Козерог

В этот день нежелательно принимать важные решения, даже если будет казаться, что в этом есть необходимость – слишком велик риск неправильно истолковать все необходимые для этого факторы и — ошибиться.

Водолей

Не рекомендуется заниматься финансовыми операциями — стечение обстоятельств может привести к тому, что вместо ожидаемой прибыли представители вашего знака получат потери, причем значительные.

Рыбы

День, когда необходимо отказаться от любых излишеств, причем как в моральном, так и в физическом плане: необходимо быть как можно скромнее в своих желаниях и, как следствие, эмоциональных проявлениях.

