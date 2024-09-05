Гороскоп на 6 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда придется выбирать между добром и злом

День, когда хотим мы того или нет, придется выбирать между добром и злом – проскочить "между капельками" не получится.

От того, что в таком случае предпочтет каждый из нас, во многом зависит наше ближайшее будущее – своим решением и своим предпочтением мы закладываем программу своей жизни на месяцы, а то и годы вперед. В сиюминутном отношении можно продолжать активно действовать, анализируя при этом каждый свой шаг: почувствовав, что сбились с пути, нужно остановиться и, пока не поздно, вернуться назад, чтобы все исправить.

Овен

Ответ на важный жизненный вопрос сегодня может прийти к вам во сне: главное, не забыть, что именно вы увидите – впоследствии эти данные помогут вам найти выход из сложившейся в жизни ситуации.

Телец

Постарайтесь удержать эмоции в рамках разумного, в противном случае их "вспышка" может иметь для вас серьезные последствия – вплоть до разрыва с любимым человеком и увольнения с работы.

Близнецы

К старому знакомому, который появится в вашей жизни после длительного перерыва, необходимо отнестись с осторожностью: скорее всего, он будет преследовать по отношению к вам корыстную цель.

Рак

Не стоит симметрично реагировать на двусмысленные шутки со стороны своего окружающих – дать им достойный отпор вам вряд ли удастся, поэтому лучше проигнорировать чужую грубость.

Лев

День благоприятен для того, чтобы позаботиться о своем здоровье: отказаться от вредных привычек, пересмотреть пищевой рацион и заняться физкультурой или спортом – тут уж кому что больше подходит.

Дева

Желание отказаться от какой бы то ни было работы и перестать общаться будет продиктовано усталостью – стоит немного перетерпеть и второе дыхание, которое откроется в это время, оно позволит жить дальше.

Весы

Не стоит выяснять отношения с близкими людьми – конструктива в таких разговорах не будет, а вот в поводах для серьезного и продолжительного конфликта недостатка, увы, не будет

Скорпион

Из любого – в том числе и едкого – замечания, услышанного в этот день, можно сделать важные выводы, которые со временем изменят жизнь к лучшему – главное, не воспринимать критику в штыки.

Стрелец

Во избежание агрессивного отношения со стороны окружающих людей – как знакомых, так и не знакомых – лучше в этот день – даже таким общительным людям как вы – свести любое общение к минимуму.

Козерог

Не рекомендуется слушать сплетни и, уж тем более, участвовать в обсуждении других людей: узнав об этом, они, скорее всего, обидятся и затаят зло – зачем вам враги в их лице?

Водолей

Главное в этот день – несмотря на его выходной статус – подробный план, которого важно скрупулезно придерживаться, в противном случае можно нарушить порядок вещей и попасть в жесткий цейтнот.

Рыбы

Чтобы негативные эмоции не испортили вам день, найдите занятие, которое позволит отвлечься от внешних раздражителей – например, вязанием, которое может считаться медитацией.

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