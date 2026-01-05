Гороскоп на 6 января для всех знаков Зодиака: день, когда будет легко найти общий язык с окружающими

Капля воды / © Credits

Можно — и нужно — действовать, начиная с профессиональные и бизнес-проекты, и заканчивая обустройством — ремонтом и перепланировкой — своего жилья.

Также легко будет найти общий язык с окружающими — как с начальством и коллегами, так и с родственниками — близкими и дальними.

Овен

К солидным денежным поступлениям, которые возможны в этот день, необходимо отнестись максимально бережливо — не стоит торопиться их тратить, можно спустить больше, чем вы можете себе позволить.

Телец

Возможности, аналогичные тем, которые откроются перед вами в этот день, представятся вам нескоро, поэтому нужно приложить максимум усилий и настойчивости для того, чтобы максимально их использовать.

Близнецы

Чрезмерная доверчивость, не свойственная предстаивтелям вашего знака, в этот день не принесет ничего кроме вреда — прежде чем бросаться кому-то на помощь, необходимо выяснить, что человек действительно в ней нуждается.

Рак

Случайная встреча с некогда любимым человеком может стать причиной разочарования — все пойдет совсем не так, как вы представляли себе в мечтах, к тому же, старый знакомый успел очень сильно измениться.

Лев

Во вторник трудно посвятить своим близким целый день, но хотя бы вечер нужно провести с ними — особенно это касается пожилых родственников и детей, но и остальных тоже не стоит оставлять без внимания.

Дева

Успеха в профессиональных, деловых и финансовых вопросах добьются только те из вас, кто сможет действовать с холодной головой — эмоциональность и импульсивность в состоянии испортить любое дело.

Весы

Став, пусть и ненадолго, неоспоримым авторитетом для окружающих, не стоит скупиться как на дельные советы, так и на действенную помощь — добрые поступки не только зачтутся, но и вернутся бумерангом добра.

Скорпион

День идеально подходит для долгожданного примирения с людьми, ссора с которыми причиняет моральный дискомфорт, — сегодня можно сделать шаг навстречу, извиниться и начать новую главу ваших отношений.

Стрелец

На первый план в этот день выйдет профессиональная деятельность — можно как начинать работу над новым проектом, который вы давно задумывали, так и завершать дела, некоторое время назад отложенные в долгий ящик.

Козерог

Необходимо использовать любую возможность для того, чтобы достойно презентовать свои таланты, способности и деловые качества непосредственному начальству. — оно оценит их по достоинству.

Водолей

На этот день, несмотря на благотворные энергии времени, не стоит назначать деловые переговоры — все их участники будут слышать исключительно себя, так что прийти хотя бы к подобию консенсуса не удастся.

Рыбы

Принятие важного решения лучше отложить на другой день — сегодня мысли будут метаться из стороны в сторону, поэтому поймать хотя бы одну из них и оценить связанные с ней перспективы, скорее всего, не удастся.

