- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 1178
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 6 января для всех знаков Зодиака: день, когда будет легко найти общий язык с окружающими
Один из лучших дней для начала новых дел в той сфере жизни, в которой они в данный момент наиболее назрели.
Можно — и нужно — действовать, начиная с профессиональные и бизнес-проекты, и заканчивая обустройством — ремонтом и перепланировкой — своего жилья.
Также легко будет найти общий язык с окружающими — как с начальством и коллегами, так и с родственниками — близкими и дальними.
Овен
К солидным денежным поступлениям, которые возможны в этот день, необходимо отнестись максимально бережливо — не стоит торопиться их тратить, можно спустить больше, чем вы можете себе позволить.
Телец
Возможности, аналогичные тем, которые откроются перед вами в этот день, представятся вам нескоро, поэтому нужно приложить максимум усилий и настойчивости для того, чтобы максимально их использовать.
Близнецы
Чрезмерная доверчивость, не свойственная предстаивтелям вашего знака, в этот день не принесет ничего кроме вреда — прежде чем бросаться кому-то на помощь, необходимо выяснить, что человек действительно в ней нуждается.
Рак
Случайная встреча с некогда любимым человеком может стать причиной разочарования — все пойдет совсем не так, как вы представляли себе в мечтах, к тому же, старый знакомый успел очень сильно измениться.
Лев
Во вторник трудно посвятить своим близким целый день, но хотя бы вечер нужно провести с ними — особенно это касается пожилых родственников и детей, но и остальных тоже не стоит оставлять без внимания.
Дева
Успеха в профессиональных, деловых и финансовых вопросах добьются только те из вас, кто сможет действовать с холодной головой — эмоциональность и импульсивность в состоянии испортить любое дело.
Весы
Став, пусть и ненадолго, неоспоримым авторитетом для окружающих, не стоит скупиться как на дельные советы, так и на действенную помощь — добрые поступки не только зачтутся, но и вернутся бумерангом добра.
Скорпион
День идеально подходит для долгожданного примирения с людьми, ссора с которыми причиняет моральный дискомфорт, — сегодня можно сделать шаг навстречу, извиниться и начать новую главу ваших отношений.
Стрелец
На первый план в этот день выйдет профессиональная деятельность — можно как начинать работу над новым проектом, который вы давно задумывали, так и завершать дела, некоторое время назад отложенные в долгий ящик.
Козерог
Необходимо использовать любую возможность для того, чтобы достойно презентовать свои таланты, способности и деловые качества непосредственному начальству. — оно оценит их по достоинству.
Водолей
На этот день, несмотря на благотворные энергии времени, не стоит назначать деловые переговоры — все их участники будут слышать исключительно себя, так что прийти хотя бы к подобию консенсуса не удастся.
Рыбы
Принятие важного решения лучше отложить на другой день — сегодня мысли будут метаться из стороны в сторону, поэтому поймать хотя бы одну из них и оценить связанные с ней перспективы, скорее всего, не удастся.
