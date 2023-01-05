Гороскоп на 6 января для всех знаков Зодиака: день, когда на поверхность выходят силы зла

День, когда на поверхность выходят силы зла, которые пытаются склонить человека на свою сторону, подвергая их разнообразным искушениям.

С большой долей вероятности можно сказать, что именно в такие лунные стуки Змей соблазнил Еву райским яблоком, перед которым она не смогла устоять. Противостояние темным силам – своеобразное испытание на прочность, которое должен пройти каждый человек. Лучший способ выйти из этого процесса победителем – обратиться за помощью к силам света и добра, заручившись их поддержкой с помощью молитвы.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 6 января для Овнов

Услышав от кого-то из окружающих негативное замечание в свой адрес, постарайтесь его проигнорировать: возможно, эта задача окажется непростой, но ваше душевное равновесие будет того стоить.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 6 января для Тельцов

Не отказывайте в помощи тому, кто сегодня обратится к вам с просьбой: вы сделаете по-настоящему доброе дело, которое к тому же в самое ближайшее время вернется к вам в многократном объеме.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 6 января для Близнецов

Самое главное для представителей вашего знака в этот день – духовная чистота: не допускайте злых мыслей и недобрых пожеланий в адрес других людей, в противном случае вам придется об этом пожалеть.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 6 января для Раков

Принимая важное решение как в профессиональной, так и в личной жизни, ориентируйтесь только на собственное мнение – чужие советы приведут вас к результату, который окажется противоположным желаемому.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 6 января для Львов

Используйте свой авторитет, чтобы примирить близких или друзей, по непонятной вам причине решивших враждовать друг с другом: вам удастся найти нужные слова и убедить их отказаться от взаимных претензий.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 6 января для Дев

На работе не стоит браться за важные дела – толку от такой работы все равно не будет, поэтому желательно взять отгул или хотя бы сосредоточиться на выполнении монотонных заданий, не требующих мобилизации всех сил.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 6 января для Весов

Не позволяйте втягивать себя в конфликты, не имеющие отношения к вашим непосредственным интересам: отстаивая чужие позиции, вы не только бездарно потеряете время и силы, но и наживете ненужных врагов.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 6 января для Скорпионов

Не стоит брать на себя чрезмерную профессиональную нагрузку: всех дела все равно не переделаешь, а здоровье у вас одно, поэтому необходимо о нем позаботиться: больше отдыхайте и гуляйте на свежем воздухе.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 6 января для Стрельцов

Поскольку удержаться от эмоциональных ответов на язвительные выпады окружающих вам – в силу вашей вспыльчивости – все равно не удастся, максимально ограничьте общение с теми, кто вам неприятен.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 6 января для Козерогов

Как бы ни складывалась ситуация, во что бы то ни стало оставайтесь на стороне добра: даже если вам не удастся одержать победу над злом, приятно будет понимать, что сделали для этого все возможное.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 6 января для Водолеев

Внимательно следите за поведением окружающих вас людей и прислушивайтесь к тому, что они говорят: так вы сможете понять, какими намерениями они руководствуются и чего вам от них ожидать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 6 января для Рыб

Звезды настоятельно рекомендуют вам сегодня обратить внимание на самочувствие: есть вероятность обострения хронического заболевания, которое желательно "захватить" на начальной стадии.

Читайте также: