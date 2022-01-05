Гороскоп на 6 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно действовать по плану

Гороскоп на 6 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно действовать по плану

День, когда идти к поставленной цели нужно только заранее продуманными и просчитанными путями – импровизации в это время недопустимы.

Если все сделать правильно, очень скоро – буквально в течение двух-трех недель – жизнь изменится к лучшему, что можно будет почувствовать на моральном и физическом уровне.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 6 января для Овнов

Каждый свой поступок необходимо тщательно и придирчиво продумывать и просчитывать, но, коль скоро решение принято, не стоит подвергать его сомнению – нужно незамедлительно идти вперед.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 6 января для Тельцов

День благоприятен для примирения с любимым человеком, с которым вы – скорее всего, помимо своей воли – умудрились рассориться сразу после Нового года, сегодня он охотно пойдет вам навстречу.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 6 января для Близнецов

Сегодня звезды настоятельно рекомендуют вам поработать над своей самооценкой – не присущая вам неуверенность в себе мешает вам добиться желаемых результатов в личной жизни.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 6 января для Раков

Пришло время отпустить обиду, без злого умысла нанесенную кем-то из близких– забыв о ней, вы с удивлением почувствуете, что дышать гораздо стало легче, а жить – куда проще.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 6 января для Львов

Важно научиться брать на себя ответственность за то, что происходит в вашей жизни – только перестав винить окружающих в своих ошибках и неудачах, вы перестанете плестись в хвосте и начнете побеждать.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 6 января для Дев

Риск - конечно, благородное дело, но сегодня от него лучше воздержаться, в противном случае вы не только ничего не выиграете, но и потеряете то, что имеете на сегодняшний день.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 6 января для Весов

Принимая важное – жизненное или профессиональное – решение, не торопитесь: только тщательно, как вы это умеете, взвесив все за и против, вы сможете выработать правильную линию поведения.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 6 января для Скорпионов

Определив важную для себя цель, постарайтесь идти к ней, ни на что не отвлекаясь и не сворачивая в сторону – только в таком случае вам удастся максимально быстро получить желаемое.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 6 января для Стрельцов

Не стоит слушать чужие советы, даже если вы на сто процентов доверяете этому человеку – живите своим умом, тогда и своими достижениями – как, собственно, и своими ошибками – вы будете обязаны только себе.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 6 января для Козерогов

Энергию, прилив которой вы почувствуете в этот день, нежелательно разменивать на пустяки – рекомендуется потратить ее на работу над важным делом, тогда оно будет продвигаться быстро и успешно.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 6 января для Водолеев

Лучшими "советчиками" в этот день станут спокойствие и уверенность в себе – с их помощью удастся решить как застарелые, так и новые профессиональные проблемы, которые могут проявиться в этот день.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 6 января для Рыб

На этот день можно – и нужно! – планировать судьбоносные жизненные события: помолвка или свадьба, произошедшие в этот день, пройдут на ура и самым благоприятным образом отразятся на последующей жизни.

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