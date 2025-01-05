Гороскоп на 6 января для всех знаков Зодиака: день, когда окружающим нужно желать только хорошего

День, когда окружающим нужно желать только хорошего, поскольку любые слова, сказанные в это время, станут реальностью.
Даже самые застенчивые и неразговорчивые люди будут необычайно разговорчивыми и убедительными, и смогут склонить на свою сторону даже самых упрямых абонентов. А вот чего категорически нельзя делать, так это лгать – обман обнаружится очень быстро и негативно отразиться на репутации.
Овен
День подходит для занятий благотворительностью, причем, для этого вам не придется далеко ходить – вполне возможно, что рядом находится пожилая соседка или многодетная семья, нуждающаяся в помощи.
Телец
Можно – и нужно! – предлагать начальству свои профессиональные идеи: сегодня оно не только благосклонно выслушает вас, но и оценить все сказанное вами по достоинству, в том числе, и в финансовом отношении.
Близнецы
Не стоит вынашивать планы мести в отношении человека, который обошелся с вами не самым лучшим образом, уже хотя бы потому, что вы тоже наговорили ему немало дерзостей, так что вы в расчете.
Рак
Сегодня вам особенно важно выйти из своей «раковины» в люди и активно общаться с окружающими – только так вы сможете преодолеть свою робость и застенчивость, а трудностей в коммуникации не возникнет.
Лев
Желать кому-либо зла – категорическое табу всегда, а сегодня – особенно: проклятие, даже если на ваш взгляд оно вполне заслужено, возможно и достигнет цели, но потом обязательно вернется назад.
Дева
Даже самые смелые цели, будучи поставленными сегодня, буквально обречены на быстрое достижение, так что можно не скромничать – запрашивать будущие чудеса по максимуму.
Весы
Относиться к людям так, как вы хотите, чтобы они относились к вам, желательно всегда, но сегодня это правило будет работать особенно активно, так что надо проявлять максимум доброжелательности.
Скорпион
Прежде чем кому-то что-то пообещать, хорошо подумайте, сможете ли вы соответствовать надежде, которую неосмотрительно даете другому человеку, при малейшем сомнении в этом необходимо промолчать.
Стрелец
Хоть для вас это и сложно, говорить в этот день можно как можно меньше, а молчать – как можно больше, в противном случае вскоре придется пожалеть о сказанных – сгоряча или по неосторожности – словах.
Козерог
Сегодня крайне важно произвести хорошее впечатление на новых знакомых – среди них может оказаться человек, от которого будет напрямую зависеть ваше профессиональное – а, возможно, и личное – будущее.
Водолей
Успешными обещают быть любые мероприятия, направленные на поиски новой работы: можно отправлять резюме и отправляться на собеседования – вы легко сумеете понравиться потенциальным работодателям.
Рыбы
Время редкой профессинальной продуктивности, в течение которого вам неведомым образом удастся переделать такое количество дел, на которое обычно уходит от нескольких дней до целой недели.
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