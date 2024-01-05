Гороскоп на 6 января для всех знаков Зодиака: день всеобщей гармонии

День всеобщей гармонии, когда доброжелательно будут относиться друг к другу даже те, кто находится во враждебных отношениях.

Можно, несмотря на выходной, приступать к новым – не только бытовым, но и профессиональным – начинаниям, особенно успешными станут дела, который долго откладывались до лучших времен – можно считать, что они наступили. Хотя бы часть дня желательно посвятить отдыху – как активному, так и пассивному.

Овен

День удачен для любых финансовых операций: особенно успешным окажется шопинг – удастся приобрести все необходимое по заранее составленному списку, да еще и по выгодной – акционной – цене.

Телец

Работу над воплощением в жизнь грандиозных профессиональных планов необходимо начинать с планирования, а ему не будет помехой даже выходной день: подумайте над стратегией и тактикой достижения цели.

Близнецы

Одиноким представителям вашего знака звезды советуют сегодня выйти в люди – например, сходить в театр, на концерт или выставку: велика вероятность, что там вы встретите человека, который вас заинтересует.

Рак

День благоприятен для размышлений о том, как вы сможете воплотить в жизнь самую заветную свою мечту: именно сегодня вам в голову придет идея относительно того, что может всерьез приблизить вас к ней.

Лев

Составляя профессиональные планы на ближайшее будущее, постарайтесь учесть все нюансы: будет обидно, если какая-то мелочь в самый неожиданный момент сорвет вам реализацию серьезного проекта.

Дева

Хорошая примета – наведение порядка дома, особенно если будет связано хотя бы с незначительно перестановкой мебели: нашедший новое место в квартире старый комод приведет к счастливым переменам.

Весы

Нерешительность, присущая представителям вашего знака, в этот день – не лучшая тактика: постарайтесь как можно быстрее покончить с сомнениями и колебаниями и начать активно действовать.

Скорпион

Запланированные на сегодня домашние дела необходимо выполнять в строгой последовательности, в противном случае проекты будут цепляться один за другой и прекратятся в снежный ком.

Стрелец

Как бы вам ни хотелось прокомментировать слова или поступки кого-то из близких вам людей, необходимо воздержаться от этого шага – ненароком можно нанести кому-то из них серьезную обиду.

Козерог

Чем завершится небольшой конфликт между близкими людьми, будет зависеть только от вас: если сможете погасить его на начальной стадии, негативного влияния на моральный климат в семье он не окажет.

Водолей

Прислушиваясь к мнению других людей, вы не только сохраните с ними добрые приятельские отношения, но и узнаете много нового, что, вполне возможно, пригодиться вам в жизни.

Рыбы

Стена непонимания, которая может возникнуть в этот день между вами и окружающими людьми, с большой долей вероятности помешает договоренностям – как профессионального, так и личного свойства.

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