Гороскоп на 7-8 августа для всех знаков Зодиака: дни, когда нужно побыть в одиночестве

Колосок на фоне закатного солнца

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Энергии, отпущенной звездами на это время, будет категорически не хватать, поэтому и расходовать ее нужно осторожно — то есть, максимально сократить количество активных действий.

К реализации нового проекта лучше не приступать — одолеть его все равно не удастся, зато можно — и нужно — доводить до ума старые дела, которые был начаты ранее, но до сих пор не завершены. Вторую половину лунных суток, которая выпадает на субботу, желательно посвятить своему дому — наведению порядка и уюта.

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Овен

Чужие личные дела — табу в любое время, но в эти дни особенно важно не вмешиваться в личную жизнь окружающих людей, даже если представителям вашего знака покажется, что без них там не обойдутся.

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Телец

Выйти из непростой — житейской или профессиональной — ситуации, в которой неосторожно оказались представители знака, без потерь можно только при условии взгляда на нее с критической точки зрения.

Близнецы

Не стоит давать волю лени и апатии, которые будут одолевать вас в эти дни: постарайтесь найти себе хоть какое-то — пусть и незначительное, но приятное занятие, которое улучшит настроение и отгонит негативные мысли.

Рак

Время благоприятно для любых финансовых операций, но приурочить их лучше к пятнице, тогда в субботу представители знака смогут сосредоточиться на тратах того, что было заработано ими накануне.

Лев

В это время необходимо отказаться от любых встреч — начиная с деловых переговоров в пятницу и заканчивая романтическими свиданиями в субботу: найти общий язык с собеседником, несмотря на усилия, не удастся.

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Дева

Время, когда важно подумать об очищении — как моральном, так и физическом: одинаково высоких результатов можно получить как как посредством банных или СПА-процедур, так и при помощи искусства.

Весы

Поскольку за серьезные профессиональные дела даже в пятницу лучше не браться — достичь успеха не удастся, желательно посвятить время решению бытовых вопросов — как самостоятельно, так и при помощи мастера.

Скорпион

Не стоит давать советы — даже ценные — оокружающим людям, если они вас об этом не попросят: навязчивость в этом смысле будет неуместной, к тому же, она может вызвать негативное отношение со стороны собеседников.

Стрелец

Чем бы вы в эти дни ни занимались, не стремитесь довести дело до совершенства: такой подход отнимет много времени и сил, но при этом значительно улучшить и без того хороший результат все равно не удастся.

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Козерог

От свойственного вам рабочего энтузиазма в эти дни лучше отказаться — делами нужно заниматься постепенно и без спещки, не развивая особой активности — она не поможет, а, наоборот, помешает их выполнению.

Водолей

Усталость, которую вы можете почувствовать в эти дни, не повод для того, чтобы расклеиться и ничего не делать ни на работе, ни дома: время можно посвятить отдыху, но только при условии его максимальной активности.

Рыбы

Нежелательно общаться с людьми, которые вызывают отрицательные эмоции: это негативно скажется на настроении, которое у вас в последнее время и так оставляет желать лучшего — не стоит «ронять» его еще ниже.

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