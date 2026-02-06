- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 334
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 7-8 февраля для всех знаков Зодиака: дни перемены во всех сферах жизни
21-е лунные сутки, которые продлятся два календарных дня, приведут к переменам во всех отраслях жизни.
Но, поскольку он выпадает на выходные, несложно предположить, что, скорее всего, речь пойдет о хозяйственно-бытовой сфере.
При этом, чем бы мы ни зажимались, главное, двигаться вперед, не допуская отступлений от намеченного ранее курса., а любое начатое в эти дни дело, должно быть доведено до победного конца.
Овен
К доводам, которые, доказывая вам свою правоту, будут приводить окружающие, стоит прислушаться, но не более того — поступать все равно нужно только так, как кажется правильным вам самим.
Телец
Любые хозяйственные и бытовые вопросы, которыми доведется заняться в это время, будут решаться легко — стоит воспользоваться благоприятными обстоятельствами, чтобы «разделаться» с самыми сложными.
Близнецы
Чем бы вы ни занимались в эти дни, нельзя распыляться на мелочи — они не дадут возможности сосредоточиться на одном, но действительно большом и важном деле, все свое время и силы нужно направить именно на него.
Рак
Время, когда можно смело отправляться в поездки как личного, так и профессионального характера — сопутствующие ей обстоятельства сложатся благоприятно и в первом, и — что немаловажно — во втором случае.
Лев
Не стоит грубить окружающим, даже если для этого появится весомый повод — такие «схватки» могут привести к негативным последствиям, так что придется сдерживать эмоции, которые сегодня будут бить ключом.
Дева
Везение, которое в эти дни будет сопутствовать представителям знака во всех сферах жизни и деятельности, позволит с успехом переделать все важные и неотложные — преимущественно домашние — дела.
Весы
Похоже, вы дошли до финальной стадии серьезного ремонта своего дома, и осталось поставить финальную точку, что вызовет у вас определенные затруднения, но желательно взять себя в руки и довести дело до конца.
Скорпион
На предложение, полученное в эти дни — вне зависимости от того, будет оно, несмотря на выходной, касаться профессии или личной жизни — можно смело отвечать согласием, перспективы у них окажутся блестящими.
Стрелец
Помогать другим людям — в том числе и близким — стоит только в том случае, если их просьбы не будут противоречить вашим собственным интересам — в таком случае правильным будет вежливо отказать.
Козерог
Не стоит принимать участие в заговорах, которые может устраивать одна часть родственников против других — любое решение в конечном итоге может обернуться против вас, поэтому очень важно соблюдать нейтралитет.
Водолей
Не отказывайтесь от идеи, которая в это время придет вам в голову, даже если поначалу она будет казаться вам бесперспективной и невразумительной — оставьте себе время на размышление, скорее всего, на размышление.
Рыбы
Никто и ничто не помешает вам донести до окружающих ваше мнение, главное, делать это без лишних эмоций и повышения тона, в противном случае взаимные обиды не дадут достичь желаемого взаимопонимания.
