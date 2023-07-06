Гороскоп на 7-8 июля для всех знаков Зодиака: дни, которые принесут перелом в настроении

20-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, как правило, приносит перелом в настроении.

При этом меняется оно не в лучшую сторону, а вместе с ним уходит и уверенность в своих силах, что негативным образом отражается прежде всего на профессиональной деятельности. Тем не менее несмотря на то, что один день выпадает на финал рабочей недели, а второй – на выходной, бездельничать не рекомендуется категорически – важно найти какое-то занятие, которое не даст разгуляться грустным мыслям.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7-8 июля для Овнов

Даром убеждения, которым вас в эти дни наградят звезды, нужно пользоваться исключительно в добрых целях, в противном случае можно получить "привет" в виде бумеранга.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7-8 июля для Тельцов

Велика вероятность того, что близкий человек – без всякого на то повода – сделает вам подарок: главное, чтобы ваша благодарность ему была максимально искренней и не наигранной.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7-8 июля для Близнецов

Представители вашего знака – пожалуй, единственные во всем Зодиаке, которые в это время не будут страдать от заниженной самооценки – вера в себя и свои силы поможет им решить важный вопрос личного характера.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7-8 июля для Раков

Время благоприятно для духовного развития – посещения музеев, театров или концертов: если по каким-то причинам такое времяпрепровождение окажется невозможным, желательно перечитать любимый роман или стихи.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7-8 июля для Львов

В эти дни не только можно, но и нужно рискнуть: разумеется, речь идет не о серьезных шагах, из-за которых можно потерять половину имущества, а о чем-то более скромном – например, покупке лотерейного билета.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7-8 июля для Дев

Работа, которой вы занимались в последнее время, изрядно вас утомила, поэтому нынешние дни необходимо посвятить отдыху, лучше всего – пассивному – от активного вы можете устать еще больше.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7-8 июля для Весов

Будьте внимательны к идеям, которые снизойдут на вас в эти дни: вполне возможно, что они коренным образом изменят ваше отношение к профессии, но только – со следующего понедельника.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7-8 июля для Скорпионов

Представители вашего знака могут получить ответ на важный вопрос, над решением которого они бьются уже довольно давно – теперь же он придет к вам сам собой, возможно – во сне.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7-8 июля для Стрельцов

Если у вас попросят деньги в долг – не отказывайте, с возвращением проблем не будет, а вот самим лучше ни у кого ничего не одалживать, иначе можно заработать репутацию ненадежного человека.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7-8 июля для Козерогов

Время благоприятно для серьезного разговора с близким человеком, который, похоже, назрел уже давно: сегодня каждый будет готов услышать и понять друг друга, а также прийти к ожидаемому согласию

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7-8 июля для Водолеев

Напряженность в отношениях с любимым человеком будет ощущаться постоянно, поэтому – если, конечно, вы не хотите, чтобы они вылились в ссору – постарайтесь не провоцировать его на резкие высказывания.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7-8 июля для Рыб

Представителям вашего знака можно начинать новые дела – хотя бы на уровне подготовки, которая включает в себя составление плана и разработку тактики и стратегии достижения поставленной цели.

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