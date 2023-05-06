Гороскоп на 7-8 мая для всех знаков Зодиака: дни, когда нужно будет сделать важные выводы

В это время ничего не будет происходит просто так – все имеет свои причины и свой смысл, поэтому к любым событиям необходимо относиться как к ценному опыту, из которого нужно сделать важные выводы на будущее. Тем, кто совершал злые поступки, придется на собственном опыте убедится в том, как это неприятно, а те, кто делал добрые дела, могут в свою очередь рассчитывать на добро.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7-8 мая для Овнов

Раздражение, возникающее по отношению к окружающим вас людям, нужно воспринимать с пониманием и терпением: не стоит бурно реагировать – как минимум, вы будете выглядеть неадекватно.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7-8 мая для Тельцов

Способности и возможности, которые предоставят вам в это время высшие силы, необходимо использовать исключительно в добрых целях – любые злые поступки обернутся против вас самих.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7-8 мая для Близнецов

Соблазнам, которые могут преследовать вас в эти дни, противиться будет сложно, но можно и нужно – в противном случае велика вероятность совершить поступки, о которых впоследствии придется пожалеть.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7-8 мая для Раков

Нынешние дни необходимо посвятить отдыху – согласитесь, что в последнее время работали на износ и сильно устали, а в таком состоянии действовать и дальше – значит, на корню загубить новые проекты.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7-8 мая для Львов

Время – особенно понедельник – не подходит для реализации серьезных проектов, поэтому нужно перенести их на другое время, а пока заняться доведение до ума старых – "зависших" – дел.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7-8 мая для Дев

Самое главное в эти дни – пополнить запас энергии, которая упорно стремится к нулю: лучше всего заняться любимым делом, но и забывать о необходимости пребывания на свежем воздухе тоже не стоит.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7-8 мая для Весов

К чужим советам прислушиваться нежелательно: даже если их будут давать исключительно с добрыми намерениями, полезными они, скорее всего, не окажутся, так что можно пропустить их мимо ушей.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7-8 мая для Скорпионов

Звезды настоятельно советуют провести эти дни, несмотря на то, что среди них есть и один будний, в тишине и покое: так вы сможете проанализировать свои поступки и настроиться на последующую работу.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7-8 мая для Стрельцов

Дни благоприятны для того, чтобы отвлечься от насущных жизненных проблем и восстановить силы, необходимые для успешной деятельности – так вам удастся отдохнуть как в моральном, так и в физическом отношении.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7-8 мая для Козерогов

В это время соблазн сделать кого-то из близких или друзей орудием для достижения своей цели будет велик, тем не менее делать этого не следует – впоследствии вы можете об этом пожалеть.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7-8 мая для Водолеев

Не стоит назначать на эти дни переговоры любого – как профессионального, так и личного – характера: найти общий язык с собеседниками не удастся – напротив, можно загнать договоренности в глухой угол.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7-8 мая для Рыб

Не стоит вступать в споры, особенно если речь идет о близких друзьях или любимых людях: свою правоту вы им в это время все равно не докажете – вас просто не услышат, а отношения можно испортить надолго.

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