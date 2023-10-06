Гороскоп на 7-8 октября для всех знаков Зодиака: дни, когда нужно быть осторожными

23-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, не самый легкий в календаре, поэтому это время требует осторожности.

Велика вероятность не самых лучших проявлений человеческой натуры – раздражительности, вспыльчивости, агрессии, которые необходимо сдерживать из чувства самосохранения – чтобы не вызвать ответную реакцию, которая может быть в разы сильнее и неадекватнее. Душевное равновесие необходимо сохранять любыми способами: общаясь с теми, кто нам дорог – прежде всего, детьми, занимаясь любимым делом, читая хорошие книги и слушая классическую музыку.

Овен

Звезды рекомендуют представителям вашего знака заняться мелкими бытовыми делами, что для выходных дней вполне логично, к тому же, такие занятия подействуют на вас успокоительно и медитативно.

Телец

Не рекомендуется выяснять отношения с близким человеком: достичь мирного урегулирования все равно не удастся, а вот рассориться окончательно можно будет легко, но вряд ли это входит в ваши планы.

Близнецы

Необходимо избегать новых знакомств, что для такого общительного знака как ваш, может составить определенную трудность, но люди, которые появятся в вашем окружении, могут быть опасны, так что нужно потерпеть.

Рак

Необходимо следить не только за своими словами и делами, но и за мыслями: неожиданно для вас они могут материализоваться, что может не порадовать, а, наоборот, всерьез огорчить.

Лев

От любых финансовых операций – даже самых незначительных – в эти дни необходимо отказаться, поскольку они могут повлечь за собой серьезные материальный потери – у общем, лучше не рисковать.

Дева

Нельзя потакать своим слабостям, поскольку впоследствии они могут стать причиной серьезных проблем, с которыми придется бороться упорно и, что особенно обидно, в течение длительного времени.

Весы

Несмотря на присущую представителям вашего знака дипломатичность, в конфликтах, которые не касаются вас лично, лучше занять позицию наблюдателя: так вам удастся сохранить добрые отношения со всеми.

Скорпион

Не стоит ни у кого спрашивать совета относительно того, как поступить в той или иной житейской ситуации: никто, даже самый близкий друг, не сможет оценить обстоятельства объективно, так что решайте сами.

Стрелец

Общаясь со знакомыми – и, особенно, незнакомыми – людьми необходимо сдерживать эмоции, которые будут бурлить внутри, а еще лучше сегодня вообще ни с кем не разговаривать, иначе неприятностей не избежать.

Козерог

За тем, что говоришь, необходимо сделать всегда, но в это время – особенно: велика вероятность, совершенно того не желая, обидеть близкого или любимого человека, что вполне может разрушить отношения с ним.

Водолей

Упадок сил, который вы можете почувствовать в эти дни, связан с ослаблением иммунитета, поэтому необходимо принять меры по его восстановлению: включить в рацион витамины и много гулять.

Рыбы

Нежелательно быть чересчур откровенными с малознакомыми людьми – велика вероятность выболтать тайны, которыми вы не готовы делиться ни с кем, так что лучше не отрывать никому душу.

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