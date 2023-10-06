Гороскоп на 7-8 октября для всех знаков Зодиака: дни, когда нужно быть осторожными

23-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, не самый легкий в календаре, поэтому это время требует осторожности.
Велика вероятность не самых лучших проявлений человеческой натуры – раздражительности, вспыльчивости, агрессии, которые необходимо сдерживать из чувства самосохранения – чтобы не вызвать ответную реакцию, которая может быть в разы сильнее и неадекватнее. Душевное равновесие необходимо сохранять любыми способами: общаясь с теми, кто нам дорог – прежде всего, детьми, занимаясь любимым делом, читая хорошие книги и слушая классическую музыку.
Овен
Звезды рекомендуют представителям вашего знака заняться мелкими бытовыми делами, что для выходных дней вполне логично, к тому же, такие занятия подействуют на вас успокоительно и медитативно.
Телец
Не рекомендуется выяснять отношения с близким человеком: достичь мирного урегулирования все равно не удастся, а вот рассориться окончательно можно будет легко, но вряд ли это входит в ваши планы.
Близнецы
Необходимо избегать новых знакомств, что для такого общительного знака как ваш, может составить определенную трудность, но люди, которые появятся в вашем окружении, могут быть опасны, так что нужно потерпеть.
Рак
Необходимо следить не только за своими словами и делами, но и за мыслями: неожиданно для вас они могут материализоваться, что может не порадовать, а, наоборот, всерьез огорчить.
Лев
От любых финансовых операций – даже самых незначительных – в эти дни необходимо отказаться, поскольку они могут повлечь за собой серьезные материальный потери – у общем, лучше не рисковать.
Дева
Нельзя потакать своим слабостям, поскольку впоследствии они могут стать причиной серьезных проблем, с которыми придется бороться упорно и, что особенно обидно, в течение длительного времени.
Весы
Несмотря на присущую представителям вашего знака дипломатичность, в конфликтах, которые не касаются вас лично, лучше занять позицию наблюдателя: так вам удастся сохранить добрые отношения со всеми.
Скорпион
Не стоит ни у кого спрашивать совета относительно того, как поступить в той или иной житейской ситуации: никто, даже самый близкий друг, не сможет оценить обстоятельства объективно, так что решайте сами.
Стрелец
Общаясь со знакомыми – и, особенно, незнакомыми – людьми необходимо сдерживать эмоции, которые будут бурлить внутри, а еще лучше сегодня вообще ни с кем не разговаривать, иначе неприятностей не избежать.
Козерог
За тем, что говоришь, необходимо сделать всегда, но в это время – особенно: велика вероятность, совершенно того не желая, обидеть близкого или любимого человека, что вполне может разрушить отношения с ним.
Водолей
Упадок сил, который вы можете почувствовать в эти дни, связан с ослаблением иммунитета, поэтому необходимо принять меры по его восстановлению: включить в рацион витамины и много гулять.
Рыбы
Нежелательно быть чересчур откровенными с малознакомыми людьми – велика вероятность выболтать тайны, которыми вы не готовы делиться ни с кем, так что лучше не отрывать никому душу.
Читайте также:
- Год Зеленого Деревянного Дракона: что нам принесет 2024-й и кому особенно повезет в это время
- В какие знаки Зодиака все будут влюбляться в октябре
- Кого из знаков Зодиака в октябре ждут большие деньги
- Зодиакальный гороскоп на октябрь 2023 года для всех 12 знаков