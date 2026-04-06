Гороскоп на 7 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда можно попасть под чужое влияние
Один из самых сложных дней лунного алендаря, главная опасность которого — попасть под чужое влияние, отказавшись от своих планов и целей.
Люди, которые могут на нас его оказать, в большинстве своем окажутся непорядочными и нечистоплотными, преследующие корыстные интересы, поэтому пойдя у них на поводу, можно получить убытки — как морального, так и материального свойства. Особенно осторожными следует быть с новыми интернет-знакомствами: никогда не знаешь, кто может скрываться за симпатичной фотографией на аватарке.
Овен
Негативные мысли, которые могут одолевать представителей знака в этот день, плохо ладят с активными действиями — под влиянием занятий спортом или проводимой в доме уборки они испарятся без следа.
Телец
Необходимо максимально сократить общение с окружающими людьми: даже самые доброжелательные из них сегодня будут настроены негативно, а значит, ссор и конфликтов, нежелательных в прекрасный весенний день, не избежать.
Близнецы
Утомление от вынужденного общения с коллегами или домашними может привести к бурному выяснению отношений вплоть до скандала и биться посуды: самое важное в такой ситуации — сдерживать эмоции.
Рак
Претензии близкого человека, которые он решится высказать именно в этот день, скорее всего, будут необоснованными, поэтому постарайтесь не принимать их близко к сердцу — завтра он о них и не вспомнит.
Лев
Нужно максимально осторожно отнестись к предложениям быстрого и легкого заработка, особенно если оно будет исходить от малознакомых, непроверенных людей — такой шанс несет не прибыл, а потери.
Дева
Под запретом в этот день находятся любые откровенные разговоры, особенно если вам будут навязывать их люди, которых вы недостаточно хорошо знаете: велика вероятность опрометчиво проговориться о чем-то важном.
Весы
Не самое лучшее время для самокритики, которая накроет вас в это время: результатом может стать сильный удар по самооценке, что не самым лучшим образом скажется на профессиональной деятельности и личной жизни.
Скорпион
Эмоционально реагировать на чужие недоброжелательные выпады — не самая лучшая стратегия поведения, попробуйте, наоборот, игнорировать их это выведет хейтеров из себя и поможет таким образом избавиться от них. .
Стрелец
Делиться приходящими в голову профессиональными и творческими идеями — нежелательно всегда, но сегодня это может быть опасным — слишком велика вероятность того, что ваши мечты попросту присвоят себе.
Козерог
Категорически не рекомендуется принимать важные решения: в этот день они, скорее всего, заведомо окажутся ошибочными, и давать обещания — звезды уверены, что вы не в состоянии будете их выполнить.
Водолей
Человек из прошлого, скорее сего, появится в вашей жизни не с самыми добрыми намерениями, поэтому очень важно отказаться от такого общения — лучше предусмотрительно его избежать, чем впоследствии пожалеть.
Рыбы
День, когда особое внимание нужно уделить детям, какого бы возраста они ни были, и пожилым родственникам: они будут в нем нуждаться, но сами ни о чем не попросят, дав вам возможность обо всем догадаться самим.
