Гороскоп на 7 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда найти ответы на многие важные вопросы.

Гороскоп на 7 апреля для всех знаков Зодиака / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Самое главное, найти понимание своего жизненного предназначения, что важно — и полезно — делать, несмотря на возраст: в наше время можно выбирать новый путь даже о взрослом возрасте. Чем бы вы ни занимались, главное в это время — процесс, а не результат, поэтому не стоит стремиться достичь цели во что бы то ни стало, лучше просто получать удовольствие от того, что делаешь.

Овен

Перепады настроения будут напоминать качели, которые смогут в течение нескольких часов бросать от очень хорошо настроения к критически плохому и обратно, поэтому важно заранее настроиться на режим турбулентности.

Телец

Не стоит тратить мощную энергию, которую подарит нам этот день, понапрасну, часами разговаривая по телефону или общаясь в чате: так — из-за перерасхода — ее может не хватить даже на самые важные дела.

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Близнецы

Работой рекомендуется нагрузить себя в первую половину дня, когда производительность будет на высоком уровне, тогда после обеда можно будет расслабиться и как следует отдохнуть.

Рак

Наметив себе цели — как профессионального, так и личного — характера, двигайтесь только вперед, не позволяя себе — по привычке — отступать назад и топтаться на месте, иначе результат добиться не удастся.

Лев

«Скачки» и «всплески» эмоционально уровня могут стать причиной срывов, которые всерьез затруднят работу, поэтому — разумеется, если такое будет возможно — лучше отложить ее на несколько дней.

Дева

Помешать осуществлению важного профессионального проекта, могут сомнения в правильности выбранного вами курса — если сразу же от них не избавится, можно не достичь выбранной цели.

Весы

Чем бы вы ни занимались, звезды рекомендуют сделать небольшой перерыв и посмотреть на результаты своих усилий со стороны — так легче будет определить, не нуждаются ли они в корректировке.

Скорпион

Важное дело, за которое вы возьметесь в это время, не стоит недооценивать, в противном случае вам придется потратить на него гораздо больше сил и времени, чем вы рассчитывали изначально.

Стрелец

День категорически не подходит для пассивного времяпрепровождения — высшие силы могут наказать за лень, поэтому нужно уделить несколько часов делам, даже если особой необходимости в них не будет.

Козерог

От друзей, которые позволяют себе злословить о вас у вас за спиной, необходимо избавляться без раздумий: зачем держать рядом такую «бомбу замедленного действия» — она может «рвануть» в любой момент.

Водолей

Принимая важное решение, главное, не метаться из стороны в сторону: определитесь с тем вариантом, который кажется вам единственно правильным, и строго его придерживаетесь.

Рыбы

Поездку, намеченную на этот день, лучше отложить на другое время — она вряд ли сложится удачно, поэтому, чтобы не пожалеть о потраченном даром времени и финансах, сегодня лучше остаться дома.

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