Гороскоп на 7 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда сбываются желания

Гороскоп на 7 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда сбываются желания

День, когда желания сбываются молниеносно – стоит только произнести их вслух, а иногда достаточно мысленно их сформулировать.

Однако это не так хорошо, как может показаться на первый взгляд: необходимо с осторожностью произносить любые слова и "отлавливать" злые мысли. Будучи произнесенными или сформулированными в уме, они могут стать реальностью в мгновение ока – главное, впоследствии об этом не пожалеть, ведь, вполне возможно, что это совсем не то, чего человек хотел на самом деле.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 апреля для Овнов

Сегодня высшие силы помогут во всех начинаниях тем представителям знака, которые думают не только о себе, но и об окружающих: помощь, которую вы окажете другим, вернется вам сторицей.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 апреля для Тельцов

Как бы ни сложилась ситуация в течение дня, необходимо проявлять выдержку и терпение – всплеск эмоций не будет способствовать установлению хороших отношений с окружающими, скорее, наоборот.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 апреля для Близнецов

Любой поступок – как добро, так и зло – в самом скором времени вернется к вам бумерангом, поэтому необходимо хорошо подумать, прежде чем что-нибудь сделать, это может быть чревато непредсказуемыми последствиями.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 апреля для Раков

Проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за переохлаждения организма, поэтому тем, кто не хочет свалиться с простудой, сегодня необходимо остерегаться сквозняком и одеваться по погоде.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 апреля для Львов

Прислушивайтесь к советам, которые будут безвозмездно дарить вам окружающие: среди них попадутся по-настоящему ценные, которые со временем с успехом можно будет воплотить в жизнь.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 апреля для Дев

Прилив сил, который вы почувствуете в это время, позволит осуществить любой – даже самый смелый – профессиональный замысел, главное, выбрать, что является вашей первоочередной задачей.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 апреля для Весов

Занимаясь решением профессиональных вопросов, не забывайте о родных и близких людях, которым вы – в силу перманентной занятости – в последнее время уделяете слишком мало внимания.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 апреля для Скорпионов

День благоприятен для занятий неотложными делами, от которых звезды не рекомендует отвлекаться: лучше всего с самого утра составить подробный план и тщательно придерживаться очередности его пунктов.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 апреля для Стрельцов

Пустых разговоров и споров нужно избегать всегда, но сегодня – особенно: силы, которые можно было бы потратить на более важные и плодотворные занятия, окажутся потраченными впустую.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 апреля для Козерогов

Можно – и нужно – решать вопросы, так или иначе связанные с финансами: благополучно завершится как разговор с начальством относительно повышения заработной платы, так и поиск щедрых спонсоров.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 апреля для Водолеев

Вам важно помнить о том, что слово сегодня обладает мощной силой – им можно, как убить, та и спасти, поэтому очень важно крайне осторожно высказываться – особенно в отношении других людей.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 апреля для Рыб

День благоприятен для отчета о проделанной работе: вам удастся подать собственные усилия в наилучшем свете, даже если на самом деле вы где-то что-то не доработали или в чем-то просчитались.

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