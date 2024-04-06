Гороскоп на 7 апреля для всех знаков Зодиака: день, который примирит с окружающей действительностью

Приятный – во всех отношениях – день, который создает хорошее настроение и примиряет с окружающей действительностью.

Вести себя необходимо в полном соответствии с энергиями дня: тихо, спокойно, не повышая голоса и – уже тем более – никого не ругая, и ни с кем не ругаясь. Под запретом находятся обвинения, оскорбления и бранные слова – за них рано или поздно придется отвечать, причем, как принято говорить в таких случаях, по гамбургскому счету. Зато можно заниматься любыми земными делами: покупать недвижимость, переезжать за город, сажать деревья и кустарники.

Овен

Зеленый свет – новым идеям, которые в этот день могут прийти в голову: будучи в ближайшее время воплощенными в жизнь, они станут причиной приятных жизненных перемен – прежде всего финансовых.

Телец

Желательно провести весь день в хорошем настроение – даже если появится повод для незначительных огорчений, необходимо настроить себя на позитивный лад и придерживаться соответствующего взгляда на мир.

Близнецы

Можно – и нужно! – общаться с друзьями и любимыми, особенно теми, что живут за границей: расстояние в данном случае, как можно было бы ожидать, не только не отдалит вас друг от друга, но и наоборот – сблизит.

Рак

Совершив недостойный поступок, имеющий непосредственное отношение к близкому вам человеку, вы отбросите ваши отношения далеко назад – вплоть до серьезного конфликта и даже расставания.

Лев

Вам сегодня повезет в финансовых операциях, которые – по причине того, что нынешний день является выходным – скорее всего, коснется покупок, особенно серьезных – например, крупной бытовой техники.

Дева

Претензии со стороны близких людей могут оказаться неприятными, но справедливыми, поэтому, наступив на собственную гордость – или спесь? – необходимо обратить на них внимание и исправить ошибки.

Весы

День – благо, он выходной – необходимо провести в спокойном, уравновешенном состоянии – если же напряжение все-таки даст о себе знать, снимите его – например, погуляв на свежем воздухе.

Скорпион

Даже бытовые и хозяйственные дела сегодня необходимо хорошо продумывать, просчитывая их последствия: если что-то пойдет не так, придется возвращаться к исходной точке и начать сначала.

Стрелец

Напряжение, которое вы можете испытать во второй половине дня, удастся снять, пообщавшись с друзьями или родными – особенно теми, кого вы давно не видели: хорошее настроение вам гарантировано.

Козерог

Восстановить силы, которые вы в последнее время растратили на работу, можно будет, обеспечив себя позитивными эмоциями, но поскольку они у каждого свои, единого рецепта тут быть не может.

Водолей

Откажитесь от общения с неприятными людьми, даже если они являются вашими дальними родственниками, а значит, визиты к ним – ваша обязанность: найдите предлог, который позволит отказаться от встречи.

Рыбы

От дурных мыслей, которые могут одолевать вас с самого утра, пользы, как вы понимаете, не будет, поэтому вспомните о позитивном мышлении: настроившись на хорошее, вы вскоре его получите.

Читайте также: