Гороскоп на 7 августа для всех знаков Зодиака: день, когда можно заработать деньги своим умом

День, когда можно и нужно работать над проектами, начатыми накануне, какой бы сферы деятельности они ни касались.

Но самым успешным окажется умственный и интеллектуальный труд – причем, это коснется даже тех, чья сфера деятельности в другое время никак с ним не связана. Деньги сегодня тоже можно заработать исключительно головой, поэтому стоит воспользоваться своими умственными способностями. Удача также улыбнется тем, кто так или иначе связан с получением знаний – учится или учит других.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 августа для Овнов

Бытовые и хозяйственные хлопоты, которые в этот день могут выйти на первый план, не стоит откладывать даже на вторую половину дня: пришла пора навести порядок в доме – в хаосе работать невозможно.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 августа для Тельцов

В поисках ответа на важный вопрос не стоит обращаться к интернет-источникам – там можно будет отыскать только стереотипные решения, уникальный подход можно отыскать, только призвав на помощь мозги.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 августа для Близнецов

Не стоит ввязываться в чужую личную жизнь, даже если вас будут об этом просить: помните, что каждый должен решать свои проблемы сам, а вам не нужно брать на себя такую большую ответственность.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 августа для Раков

Представители вашего знака лгать не любят и не умеют, но сегодня, возможно, они решат сделать это, что называется, во спасение: не стоит, помочь таким образом все равно никому не удастся.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 августа для Львов

Вашей широкой и деятельной натуре претит занятие рутинными и монотонными делами, но сегодня вам от них никуда не деться – их необходимо завершить, чтобы расчистить путь для новых начинаний.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 августа для Дев

День благоприятен для того, чтобы поставить точки над «и» в отношениях с человеком, с которым вы давно балансируете на грани разрыва: сегодня нужно будет либо расстаться, либо помириться с ним.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 августа для Весов

Думать над своими словами нужно всегда, но сегодня – особенно, в противном случае, сказав по неосторожности что-то глупое или обидное, они рискуют испортить отношения с очень хорошим человеком.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 августа для Скорпионов

Похоже, что именно сейчас, когда до вожделенной цели останется всего пару шагов, вы можете почувствовать усталость и захотите взять тайм-аут: не стоит этого делать – потеряете время, необходимое для достижения успеха.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 августа для Стрельцов

Не стоит отталкивать человека, который сегодня может обратится к вам за помощью: доброе дело обязательно вернется сторицей, да и настроение в душе после нег воцарится светлое и приятное.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 августа для Козерогов

Представителям вашего знака от серьезных проектов сегодня лучше отказаться – проку от них все равно не будет, но подготовиться к такому делу никто не может вам запретить, поэтому – действуйте.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 августа для Водолеев

Физической активности сегодня лучше избегать – она может стать причиной травм и растяжений, которые на какое-то время лишат вас возможности полноценно жить и передвигаться – стоит ли так рисковать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 августа для Рыб

Нельзя упускать возможность узнать что-то новое, даже если сделать это придется путем самообразования – в самое ближайшее время информация, которую вы запишите себе в актив, пригодится вам в работе.

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