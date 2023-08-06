Гороскоп на 7 августа для всех знаков Зодиака: день, когда можно заработать деньги своим умом

День, когда можно и нужно работать над проектами, начатыми накануне, какой бы сферы деятельности они ни касались.
Но самым успешным окажется умственный и интеллектуальный труд – причем, это коснется даже тех, чья сфера деятельности в другое время никак с ним не связана. Деньги сегодня тоже можно заработать исключительно головой, поэтому стоит воспользоваться своими умственными способностями. Удача также улыбнется тем, кто так или иначе связан с получением знаний – учится или учит других.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 7 августа для Овнов
Бытовые и хозяйственные хлопоты, которые в этот день могут выйти на первый план, не стоит откладывать даже на вторую половину дня: пришла пора навести порядок в доме – в хаосе работать невозможно.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 7 августа для Тельцов
В поисках ответа на важный вопрос не стоит обращаться к интернет-источникам – там можно будет отыскать только стереотипные решения, уникальный подход можно отыскать, только призвав на помощь мозги.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 7 августа для Близнецов
Не стоит ввязываться в чужую личную жизнь, даже если вас будут об этом просить: помните, что каждый должен решать свои проблемы сам, а вам не нужно брать на себя такую большую ответственность.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 7 августа для Раков
Представители вашего знака лгать не любят и не умеют, но сегодня, возможно, они решат сделать это, что называется, во спасение: не стоит, помочь таким образом все равно никому не удастся.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 7 августа для Львов
Вашей широкой и деятельной натуре претит занятие рутинными и монотонными делами, но сегодня вам от них никуда не деться – их необходимо завершить, чтобы расчистить путь для новых начинаний.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 7 августа для Дев
День благоприятен для того, чтобы поставить точки над «и» в отношениях с человеком, с которым вы давно балансируете на грани разрыва: сегодня нужно будет либо расстаться, либо помириться с ним.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 7 августа для Весов
Думать над своими словами нужно всегда, но сегодня – особенно, в противном случае, сказав по неосторожности что-то глупое или обидное, они рискуют испортить отношения с очень хорошим человеком.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 7 августа для Скорпионов
Похоже, что именно сейчас, когда до вожделенной цели останется всего пару шагов, вы можете почувствовать усталость и захотите взять тайм-аут: не стоит этого делать – потеряете время, необходимое для достижения успеха.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 7 августа для Стрельцов
Не стоит отталкивать человека, который сегодня может обратится к вам за помощью: доброе дело обязательно вернется сторицей, да и настроение в душе после нег воцарится светлое и приятное.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 7 августа для Козерогов
Представителям вашего знака от серьезных проектов сегодня лучше отказаться – проку от них все равно не будет, но подготовиться к такому делу никто не может вам запретить, поэтому – действуйте.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 7 августа для Водолеев
Физической активности сегодня лучше избегать – она может стать причиной травм и растяжений, которые на какое-то время лишат вас возможности полноценно жить и передвигаться – стоит ли так рисковать.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 7 августа для Рыб
Нельзя упускать возможность узнать что-то новое, даже если сделать это придется путем самообразования – в самое ближайшее время информация, которую вы запишите себе в актив, пригодится вам в работе.
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