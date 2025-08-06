Гороскоп на 7 августа для всех знаков Зодиака: день, когда небеса устроят нам на экзамен на выдержку

Гороскоп на 7 августа

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Соблазны, которые будут подстерегать нас со всех сторон, могут завести совсем не в ту жизненную сторону, поэтому необходимо сопротивляться их влиянию и не идти у них на поводу.

Плохое настроение, которое может сопутствовать каждому из нас в этот день, не приговор — с ним легко справиться, если искать в окружающем мире только хорошее и настраивать себя на позитив. Также звезды советуют переключаться на проблемы других людей — в таком случае свои, как правило, кажутся не такие уж и серьезные.

Овен

Единственное, что вы можете правильно сделать в этот непростой день, — это держать себя в руках: повышенная эмоциональность помешает доброжелательному общению с окружающими.

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Телец

Соблазны этого дня до добра не доведут, поэтому необходимо всеми силами им противостоять: согласившись сделать хотя бы значительный шаг в их направлении, вы при всем желании уже не сможете остановиться.

Близнецы

Взрыв эмоций, который ожидает представителей знака в это время, сложно будет перенести даже такой двойственной натуре как вы, лучший способ сохранить душевное равновесие — сосредоточиться на работе.

Рак

В этот день не рекомендуется настаивать на своем во что бы то ни стало — даже если вы правы на все сто процентов, лучше на время отступить, так вы сможете сохранить хорошие отношения со своим оппонентом.

Лев

Авторитет, которым вы — по умолчанию — обладаете в коллективе, поможет вам примирить враждующие стороны: все, включая непосредственное начальство, оценят вашу объективность и доброжелательность.

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Дева

Предложение, которое поступит в этот день, на первый взгляд может показаться более чем заманчивым, но лучше от него отказаться — на самом деле его привлекательность окажется значительно преувеличенной.

Весы

Составляя долговременные планы на будущее, включающие решение разнообразных профессиональных и хозяйственных задач, не стоит забывать об отдыхе — без него полноценной работы не получится.

Скорпион

Не рассориться с окружающими можно будет только одним способом — сократить общение с людьми — в том числе, и близкими — до необходимого минимума, в противном случае досадной ссоры не миновать.

Стрелец

Романтическое знакомство, которое может произойти в этот день, к серьезным и долговременным отношениям не приведет — максимум, на что вы можете рассчитывать, это яркий, но, увы, короткий роман.

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Козерог

В этот день представителям вашего знака не стоит начинать новые дела и принимать серьезные решения: первые с большой долей вероятности будут обречены на провал, а вторые, скорее всего, окажутся ошибочными.

Водолей

Работа в это время в большинстве своем окажется напрасной, благо, поэтому можно отложить все дела и посвятить день — или хотя бы его часть — полноценному отдыху, который вы давно заслужили.

Рыбы

Сегодня не стоит слушать тех, кто считает, что вы все делаете не так: безвкусно одеваетесь, неправильно воспитываете детей или плохо ведете хозяйство — поступайте так, как считаете правильным сами.

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