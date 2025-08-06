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Гороскоп на 7 августа для всех знаков Зодиака: день, когда небеса устроят нам на экзамен на выдержку
День, когда небеса устраивают нам экзамен на выдержку, создавая ситуации, выход из которых далеко не так очевиден, как может показаться на первый взгляд.
Соблазны, которые будут подстерегать нас со всех сторон, могут завести совсем не в ту жизненную сторону, поэтому необходимо сопротивляться их влиянию и не идти у них на поводу.
Плохое настроение, которое может сопутствовать каждому из нас в этот день, не приговор — с ним легко справиться, если искать в окружающем мире только хорошее и настраивать себя на позитив. Также звезды советуют переключаться на проблемы других людей — в таком случае свои, как правило, кажутся не такие уж и серьезные.
Овен
Единственное, что вы можете правильно сделать в этот непростой день, — это держать себя в руках: повышенная эмоциональность помешает доброжелательному общению с окружающими.
Телец
Соблазны этого дня до добра не доведут, поэтому необходимо всеми силами им противостоять: согласившись сделать хотя бы значительный шаг в их направлении, вы при всем желании уже не сможете остановиться.
Близнецы
Взрыв эмоций, который ожидает представителей знака в это время, сложно будет перенести даже такой двойственной натуре как вы, лучший способ сохранить душевное равновесие — сосредоточиться на работе.
Рак
В этот день не рекомендуется настаивать на своем во что бы то ни стало — даже если вы правы на все сто процентов, лучше на время отступить, так вы сможете сохранить хорошие отношения со своим оппонентом.
Лев
Авторитет, которым вы — по умолчанию — обладаете в коллективе, поможет вам примирить враждующие стороны: все, включая непосредственное начальство, оценят вашу объективность и доброжелательность.
Дева
Предложение, которое поступит в этот день, на первый взгляд может показаться более чем заманчивым, но лучше от него отказаться — на самом деле его привлекательность окажется значительно преувеличенной.
Весы
Составляя долговременные планы на будущее, включающие решение разнообразных профессиональных и хозяйственных задач, не стоит забывать об отдыхе — без него полноценной работы не получится.
Скорпион
Не рассориться с окружающими можно будет только одним способом — сократить общение с людьми — в том числе, и близкими — до необходимого минимума, в противном случае досадной ссоры не миновать.
Стрелец
Романтическое знакомство, которое может произойти в этот день, к серьезным и долговременным отношениям не приведет — максимум, на что вы можете рассчитывать, это яркий, но, увы, короткий роман.
Козерог
В этот день представителям вашего знака не стоит начинать новые дела и принимать серьезные решения: первые с большой долей вероятности будут обречены на провал, а вторые, скорее всего, окажутся ошибочными.
Водолей
Работа в это время в большинстве своем окажется напрасной, благо, поэтому можно отложить все дела и посвятить день — или хотя бы его часть — полноценному отдыху, который вы давно заслужили.
Рыбы
Сегодня не стоит слушать тех, кто считает, что вы все делаете не так: безвкусно одеваетесь, неправильно воспитываете детей или плохо ведете хозяйство — поступайте так, как считаете правильным сами.
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