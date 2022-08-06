Гороскоп на 7 августа для всех знаков Зодиака: самый сильный день лунного месяца

Самый сильный в энергетическом отношении день лунного месяца, когда человеку кажется, что любая цель ему по силам.

С одной стороны, мощный поток энергии действительно сделает достижимыми любые – даже самые неподъемные – цели, с другой – удержать ее в разумных рамках будет задачей трудной, а, вырвавшись на волю, она может привести к непредсказуемым последствиям. Необходимо быть внимательными и осторожными – не делать рискованных шагов, испытывая себя и судьбу на прочность.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 августа для Овнов

Чтобы день прошел спокойно и размеренно, необходимо сохранять хладнокровие даже в самых, казалось бы, непростых ситуациях – кстати, от разумности вашего поведения зависит как настоящее, так и будущее.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 августа для Тельцов

Главное для вас сегодня – держать себя в руках: желающих спровоцировать вас, вызвав яркую эмоциональную реакцию, будет предостаточно – не стоит давать им возможность подпитаться вашей энергией.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 августа для Близнецов

Энергию, которой вас сегодня обеспечит Луна, необходимо направить в мирное русло – например, на генеральную уборку в квартире или садовые работы на даче, иначе она рассорит вас с близкими людьми.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 августа для Раков

Не стоит переживать из-за неприятностей, которые пока существуют только в вашем воображении: проблемы, как известно, нужно решать по мере их возникновения, тем более что они, скорее всего, и не появятся.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 августа для Львов

Перепады настроения, возможные в этот день, могут выбить вас из привычной колеи, потому желательно сдерживать душевные порывы – сегодня они до добра не доведут.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 августа для Дев

Сомнения в своих силах и способностях, которые сегодня могут одолевать вас с самого утра, продиктованы неоднозначным влиянием Луны, поэтому не стоит принимать их близко к сердцу – уже завтра вы о них не вспомните.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 августа для Весов

Посвятите день уходу за собственным домом – благо, на календаре выходной: можно затеять уборку, повесить новые шторы или сменить текстиль – улучшится не только окружающая среда, но и настроение.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 августа для Скорпионов

День даст богатую пищу для размышлений относительно вашей жизни: неожиданно как будто бы спадет с глаз пелена и вы отчетливо увидите, что делаете неправильно, а заодно поймете, как исправить положение.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 августа для Стрельцов

Несмотря на выходной, вам сегодня категорически не рекомендуется лениться: профессиональные дела желательно поставить на паузу, а вот решением бытовых вопросов заниматься не только можно, но и нужно.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 августа для Козерогов

Вам сегодня придется часто менять планы, что у представителей такого консервативного знака не может не вызвать раздражения, но с обстоятельствами не поспоришь – лучше к ним приспособиться.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 августа для Водолеев

Дело, начатое накануне, даже если речь идет всего лишь о наведении порядка в квартире, необходимо довести до логического конца, иначе оно так и останется незавершенным – вплоть до следующих выходных.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 августа для Рыб

День благоприятен для того, чтобы заняться своей внешностью: скорее всего, вы – по объективным и уважительным причинам – давно не уделяли ей внимания, поэтому с удовольствием будете ухаживать за собой.

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