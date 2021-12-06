Гороскоп на 7 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда можно принимать важные решения

День, когда будет наблюдаться противостояние добра и зла – впрочем, не слишком активное, поэтому влиять на жизнь оно не будет.
Можно принимать важные решения, подписывать важные – в том числе и финансовые – документы, воплощать в жизнь серьезные, рассчитанные на перспективу проекты. А вот физической работой сегодня лучше не заниматься – толку от нее не будет, а времени и энергии уйдет много.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 7 декабря для Овнов
Тем, кто давно мечтал о том, чтобы перейти на новое место работы, могут сделать предложение их мечты – самое главное, не упустить удачный шанс, желающих занять эту должность окажется немало.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 7 декабря для Тельцов
Хорошее настроение, которое сегодня важно для вас, как никогда, обеспечат разного рода приятные дела: можно прогуляться на свежем воздухе, отправиться в кино или почитать на ночь любимую книгу.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 7 декабря для Близнецов
Эмоциональные качели, с которыми вы столкнетесь сегодня, когда негативное настроение будет сменяться позитивным и наоборот, могут изрядно измотать – остановитесь на хорошем и замрите.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 7 декабря для Раков
Соблазн ответить злом на зло будет сегодня велик, как никогда, но не стоит идти у него на поводу – в противном случае может получиться цепная реакция, которая не даст выбраться из негатива.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 7 декабря для Львов
Получив предложение заработать крупную сумму, практически ничего для этого не делая, не торопитесь отвечать согласием: вполне может получиться, что силы и время окажутся потраченными даром.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 7 декабря для Дев
Велика вероятность того, что вы, обессилев, почувствуете желание бросить дело, которым занимаетесь – звезды не рекомендуют вам это делать: стоит немного потерпеть и откроется второе дыхание.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 7 декабря для Весов
В конфликте двух близких вам людей старайтесь придерживаться нейтралитета, в противном случае они очень быстро помирятся, а вас сочтут виноватым во всех своих разногласиях.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 7 декабря для Скорпионов
Критика, которую вы можете услышать в свой адрес в это время, с большой долей вероятности окажется справедливой, поэтому стоит принять ее во внимание и сделать необходимые для исправления положения выводы.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 7 декабря для Стрельцов
Как известно, лучшее – враг хорошего: бесконечно совершенствуя проект, над которым вы сейчас работаете, рискуете задержаться, в то время как более проворные конкуренты обойдут вас на повороте, закончив работу раньше.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 7 декабря для Козерогов
Поссорившись с близким человеком, вы можете – неожиданно для себя – услышать от него признания, которые станут для вас настоящим откровением – сделайте из них правильные выводы.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 7 декабря для Водолеев
Энергию, которая будет переполнять вас сегодня, необходимо направить в мирное русло: точнее, на реализацию важного проекта, который таким образом удастся быстро закончить.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на7 декабря для Рыб
С начальством сегодня категорически не рекомендуется пререкаться, а еще лучше и вовсе не попадаться ему на глаза: плохое настроение, в котором оно будет пребывать, не даст решить необходимые вам вопросы.
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