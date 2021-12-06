Гороскоп на 7 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда можно принимать важные решения

Гороскоп на 7 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда можно принимать важные решения

День, когда будет наблюдаться противостояние добра и зла – впрочем, не слишком активное, поэтому влиять на жизнь оно не будет.

Можно принимать важные решения, подписывать важные – в том числе и финансовые – документы, воплощать в жизнь серьезные, рассчитанные на перспективу проекты. А вот физической работой сегодня лучше не заниматься – толку от нее не будет, а времени и энергии уйдет много.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 декабря для Овнов

Тем, кто давно мечтал о том, чтобы перейти на новое место работы, могут сделать предложение их мечты – самое главное, не упустить удачный шанс, желающих занять эту должность окажется немало.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 декабря для Тельцов

Хорошее настроение, которое сегодня важно для вас, как никогда, обеспечат разного рода приятные дела: можно прогуляться на свежем воздухе, отправиться в кино или почитать на ночь любимую книгу.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 декабря для Близнецов

Эмоциональные качели, с которыми вы столкнетесь сегодня, когда негативное настроение будет сменяться позитивным и наоборот, могут изрядно измотать – остановитесь на хорошем и замрите.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 декабря для Раков

Соблазн ответить злом на зло будет сегодня велик, как никогда, но не стоит идти у него на поводу – в противном случае может получиться цепная реакция, которая не даст выбраться из негатива.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 декабря для Львов

Получив предложение заработать крупную сумму, практически ничего для этого не делая, не торопитесь отвечать согласием: вполне может получиться, что силы и время окажутся потраченными даром.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 декабря для Дев

Велика вероятность того, что вы, обессилев, почувствуете желание бросить дело, которым занимаетесь – звезды не рекомендуют вам это делать: стоит немного потерпеть и откроется второе дыхание.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 декабря для Весов

В конфликте двух близких вам людей старайтесь придерживаться нейтралитета, в противном случае они очень быстро помирятся, а вас сочтут виноватым во всех своих разногласиях.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 декабря для Скорпионов

Критика, которую вы можете услышать в свой адрес в это время, с большой долей вероятности окажется справедливой, поэтому стоит принять ее во внимание и сделать необходимые для исправления положения выводы.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 декабря для Стрельцов

Как известно, лучшее – враг хорошего: бесконечно совершенствуя проект, над которым вы сейчас работаете, рискуете задержаться, в то время как более проворные конкуренты обойдут вас на повороте, закончив работу раньше.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 декабря для Козерогов

Поссорившись с близким человеком, вы можете – неожиданно для себя – услышать от него признания, которые станут для вас настоящим откровением – сделайте из них правильные выводы.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 декабря для Водолеев

Энергию, которая будет переполнять вас сегодня, необходимо направить в мирное русло: точнее, на реализацию важного проекта, который таким образом удастся быстро закончить.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на7 декабря для Рыб

С начальством сегодня категорически не рекомендуется пререкаться, а еще лучше и вовсе не попадаться ему на глаза: плохое настроение, в котором оно будет пребывать, не даст решить необходимые вам вопросы.

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