Гороскоп на 7 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда небольшое доброе дело может улучшить мир

День, когда особенно важно заниматься благотворительностью: даже небольшое доброе дело может улучшить окружающий нас мир.

Считается, что желания, загаданные в этот день, обязательно – и довольно быстро – сбудутся, поэтому очень важно формулировать их максимально – до деталей – точно: обидно будет из-за ошибочной мыслеформы мы получим совсем не то, о чем просили. Такими же осторожными необходимо быть в отношении пожеланий в адрес других людей: они быстро станут реальностью, а затем вернутся обратно в виде бумеранга.

Овен

Если кто-то из окружающих попросит вас о помощи, не отказывайте: скорее всего, высшие силы будут проверять вас на способность сострадать – ваше сочувствие будет вознаграждено, а равнодушие – наказано.

Телец

Даже находясь в состоянии крайнего раздражения, воздержитесь от того, чтобы желать кому-либо зла – помните, оно, в конечном итоге, обернется против вас, так что не создавайте сами себе проблемы на ровном месте.

Близнецы

Сказанные вами сегодня – просто так, без повода – ободряющие слова, в самом скором времени принесут солидные моральные дивиденды: человек не забудет добра и при первой же возможности отблагодарит вас.

Рак

Возможно, сегодня вам покажется, что жизненная цель, которую вы перед собой поставили, труднодостижима, а то и вовсе недоступна: это не так, поэтому не идите на поводу у обстоятельств, верьте в себе и свою мечту.

Лев

Сегодня крайне важно произвести хорошее впечатление на новых знакомых – среди них может оказаться человек, от которого будет напрямую зависеть ваше будущее – как профессиональное, так и личное.

Дева

Сегодня звезды наградят вас редкостным красноречием, при помощи которого вы сможете убедить в своей правоте даже самого упрямого и несговорчивого оппонента – воспользуетесь этим даром.

Весы

После обеда на вас может накатить неожиданная усталость, поэтому все важные дела – преимущественно хозяйственные – желательно планировать на первую половину дня – вам удастся справиться с ними легко и быстро.

Скорпион

Не стоит обижать находящихся рядом людей – прежде всего, родных и близких, даже если по отношению к вам они будут вести себя не самым лучшим образом: ваша реакция все равно окажется неадекватной.

Стрелец

Сделать день позитивным поможет соответствующее мышление: чем больше вы станете думать о хорошем, тем больше его окажется в вашей жизни – и наоборот, так что подумайте о возможности улучшить ее.

Козерог

Крупные денежные суммы, которые накануне оказались в вашем распоряжении, желательно направить не на мелкие покупки, а на воплощение в жизнь давней мечты.

Водолей

Худшее, что вы можете сегодня сделать – это ответить грубостью на грубость тому, кто вольно или невольно заденет ваше самолюбие – лучше сдержаться и сделать вид, что вы ничего не заметили.

Рыбы

Крайне осторожными необходимо быть в отношении обещаний и не обнадеживать человека в том, что вы по какой-то причине не сможете – или не захотите – выполнить: это грозит негативом не только им, но и вам.

Читайте также: