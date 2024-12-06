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Гороскоп на 7 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда небольшое доброе дело может улучшить мир

Гороскоп на 7 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда небольшое доброе дело может улучшить мир

Гороскоп на 7 декабря для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда особенно важно заниматься благотворительностью: даже небольшое доброе дело может улучшить окружающий нас мир. 

Считается, что желания, загаданные в этот день, обязательно – и довольно быстро – сбудутся, поэтому очень важно формулировать их максимально – до деталей – точно: обидно будет из-за ошибочной мыслеформы мы получим совсем не то, о чем просили. Такими же осторожными необходимо быть в отношении пожеланий в адрес других людей: они быстро станут реальностью, а затем вернутся обратно в виде бумеранга. 

Овен 

Если кто-то из окружающих попросит вас о помощи, не отказывайте: скорее всего, высшие силы будут проверять вас на способность сострадать – ваше сочувствие будет вознаграждено, а равнодушие – наказано. 

Телец 

Даже находясь в состоянии крайнего раздражения, воздержитесь от того, чтобы желать кому-либо зла – помните, оно, в конечном итоге, обернется против вас, так что не создавайте сами себе проблемы на ровном месте. 

Близнецы 

Сказанные вами сегодня – просто так, без повода – ободряющие слова, в самом скором времени принесут солидные моральные дивиденды: человек не забудет добра и при первой же возможности отблагодарит вас. 

Рак 

Возможно, сегодня вам покажется, что жизненная цель, которую вы перед собой поставили, труднодостижима, а то и вовсе недоступна: это не так, поэтому не идите на поводу у обстоятельств, верьте в себе и свою мечту. 

Лев 

Сегодня крайне важно произвести хорошее впечатление на новых знакомых – среди них может оказаться человек, от которого будет напрямую зависеть ваше будущее – как профессиональное, так и личное. 

Дева 

Сегодня звезды наградят вас редкостным красноречием, при помощи которого вы сможете убедить в своей правоте даже самого упрямого и несговорчивого оппонента – воспользуетесь этим даром. 

Весы 

После обеда на вас может накатить неожиданная усталость, поэтому все важные дела – преимущественно хозяйственные – желательно планировать на первую половину дня – вам удастся справиться с ними легко и быстро. 

Скорпион 

Не стоит обижать находящихся рядом людей – прежде всего, родных и близких, даже если по отношению к вам они будут вести себя не самым лучшим образом: ваша реакция все равно окажется неадекватной. 

Стрелец 

Сделать день позитивным поможет соответствующее мышление: чем больше вы станете думать о хорошем, тем больше его окажется в вашей жизни – и наоборот, так что подумайте о возможности улучшить ее. 

Козерог 

Крупные денежные суммы, которые накануне оказались в вашем распоряжении, желательно направить не на мелкие покупки, а на воплощение в жизнь давней мечты. 

Водолей 

Худшее, что вы можете сегодня сделать – это ответить грубостью на грубость тому, кто вольно или невольно заденет ваше самолюбие – лучше сдержаться и сделать вид, что вы ничего не заметили. 

Рыбы 

Крайне осторожными необходимо быть в отношении обещаний и не обнадеживать человека в том, что вы по какой-то причине не сможете – или не захотите – выполнить: это грозит негативом не только им, но и вам.

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