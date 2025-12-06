Гороскоп на 7 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно завершать начатое и идти вперед

Гороскоп на 7 декабря / © Credits

Как правило, это касается всех сфер нашей жизни, но в воскресенье речь, скорее всего, будет идти о бытовых хлопотах: например, можно начинать долгожданный ремонт или приступать к строительству загородного дома, предварительно расчистив участок для его фундамента.

Необходимо также завершить начатые, но по какой-то причине отложенные в сторону дела, в противном случае они будут энергетически блокировать новые начинания.

Овен

День — и в выходной это логично — необходимо посвятить отдыху, иначе очень быстро можно будет потерять силы и энергию, необходимые для осуществления планов, намеченных уже на начало следующей недели.

Телец

Необходимо — используя любые доступные вам способы — сдерживать негативные эмоции: будучи выплеснутыми наружу, они испортят отношения с окружающими людьми, а заодно и поставит вас в неловкое положение.

Близнецы

Все, что запланировано на сегодня, даже если речь идет о бытовых хлопотах, желательно сделать в первой половине дня, потому что после обеда энергии — и работоспособности — резко поубавится, поэтому нужно будет отдохнуть.

Рак

Сегодня можно делать то, что до сих откладывали на неопределенное время: например, менять место жительства, переезжая в другую квартиру и даже город, а также договариваться о переходе на новое место работы.

Лев

Имеет смысл на время отложить в сторону домашнюю работу и заняться собой: погулять на свежем воздухе, сходить в баню или посетить салон красоты — все это пойдет на пользу физическому и моральному здоровью.

Дева

Важно сдерживать свое недовольство, даже если оно будет иметь под собой реальные основания: ссора, вспыхнувшая в этот день, во-первых, может оказаться крайне неприятной, а во-вторых, растянется на долгое время.

Весы

Сегодня не только можно, но и нужно обратить внимание н домашний проект, который — по причине его масштабности и трудоемкости — был отложен на потом: наконец-то для него сложатся благоприятные условия.

Скорпион

Колкости и обидные шутки, которые вы так любите, нужно с осторожностью высказывать всегда, но сегодня человек, которому они будут адресованы, может затаить на вас злобу, а со временем и найти способ отомстить.

Стрелец

Успех ждет, прежде всего, тех, кто сумеет четко организовать свой день, даже если речь пойдет всего лишь о бытовых делах: загодя составить подробный план и методично действовать, не отвлекаясь от него ни на шаг.

Козерог

Для работы, которой вы занимаетесь даже в выходной, нынешний день не подходит, но и без работы представители знака сидеть не смогут, поэтому имеет смысл найти золотую середину — например, заняться своим хобби.

Водолей

О любых бытовых и хозяйственных неурядицах, и которых вы сегодня решите сделать трагедию, уже завтра никто, включая вас, и не вспомнит, поэтому подумайте: стоит ли тратить на них драгоценные нервные клетки.

Рыбы

День не подходит для принятия серьезных решений: даже если на вас будут давить ваши близкие, требуя быстрого ответа, возьмите тайм-аутхотя бы сутки — уже завтра вы по-другому посмотрите на сложившуюся ситуацию.

