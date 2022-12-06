Гороскоп на 7 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда судьба даст нам второй шанс

День, который астрологи часто называют "временем второй попытки": если человек не успел что-то сделать до сих пор, у него появится новый шанс.

Сложившимися – позитивными для свершений – обстоятельствами непременно нужно воспользоваться, потому что в третий раз уже может и не повезти – терпение судьбы небезгранично. Ситуация, которая сложится в жизни, профессии или бизнесе, станет подталкивать человека к активным действиям, благодаря которым он сможет преуспеть.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 декабря для Овнов

Время благоприятно для того, чтобы с лучшей стороны презентовать себя перед начальством: возможно, из-за того, что недобросовестные коллеги часто присваивают себе ваши заслуги, оно не знает о ваших талантах.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 декабря для Тельцов

Жизнь предоставит вам в этот день широкие возможности, но не станет делать вашу работу за вас: хотите преуспеть, работайте за двоих – как говорят в таких случаях, "бейте лапками", и победа будет на вашей стороне.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 декабря для Близнецов

Не стоит огорчаться, узнав, что кто-то их окружающих вам завидует: скорее всего, такое негативное чувство будет означать только одно: вы достигли уровня жизни, о котором другие могут только мечтать.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 декабря для Раков

До завершения сложного проекта, над которым вы долго и упорно работали, остался один шаг: поддавшись минутной слабости и бросив его на такой стадии, вы впоследствии себе этого не простите.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 декабря для Львов

Постарайтесь не вступать в ссору, на которую вас буде провоцировать кто-то из знакомых или коллег: в "топке" скандала вы "сожжете" энергию, которая так необходима вам для жизни и работы.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 декабря для Дев

Перепады настроения, от которых вы можете страдать в этот день, будут мешать вам не только общаться с окружающими, но и полноценно работать, поэтому желательно взять себя в руки и сохранять спокойствие.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 декабря для Весов

Приступая к работе над новым делом, необходимо завершить старое: работу над двумя проектами одновременно вы все равно не потяните, отказываться от одного из них в пользу другого нежелательно.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 декабря для Скорпионов

Понимая, что ваше заветное желание наконец-то исполнилось, не забудьте поблагодарить за него высшие силы, в противном случае в следующей раз они хорошо подумают, стоит ли делать вам добро.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 декабря для Стрельцов

Поставив перед собой цель, смело идите к ней, невзирая ни на какие препятствия: звезды создадут все условия для ее достижения, но и вы не ленитесь и сделайте все, что от вас зависит.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 декабря для Козерогов

В энергии, которая необходима для работы, сегодня недостатка не будет, главное, направить ее мощный поток в нужное вам русло, а иначе не вы станете руководить ею, а она вами, увлекая туда, куда вы не собирались.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 декабря для Водолеев

Не самый благоприятный день для официального оформления отношений: вступив в брак сегодня, вы очень быстро поймете, что погорячились, а значит, придется думать о том, как расстаться без ощутимых потерь.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 декабря для Рыб

День исключительно удачен для переговоров любого свойства – от деловых до личных: собеседники, кем бы они ни были, легко найдут с вами общий язык и ответят согласием на все ваши предложения.

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