Гороскоп на 7 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда судьба даст нам второй шанс

День, который астрологи часто называют "временем второй попытки": если человек не успел что-то сделать до сих пор, у него появится новый шанс.
Сложившимися – позитивными для свершений – обстоятельствами непременно нужно воспользоваться, потому что в третий раз уже может и не повезти – терпение судьбы небезгранично. Ситуация, которая сложится в жизни, профессии или бизнесе, станет подталкивать человека к активным действиям, благодаря которым он сможет преуспеть.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 7 декабря для Овнов
Время благоприятно для того, чтобы с лучшей стороны презентовать себя перед начальством: возможно, из-за того, что недобросовестные коллеги часто присваивают себе ваши заслуги, оно не знает о ваших талантах.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 7 декабря для Тельцов
Жизнь предоставит вам в этот день широкие возможности, но не станет делать вашу работу за вас: хотите преуспеть, работайте за двоих – как говорят в таких случаях, "бейте лапками", и победа будет на вашей стороне.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 7 декабря для Близнецов
Не стоит огорчаться, узнав, что кто-то их окружающих вам завидует: скорее всего, такое негативное чувство будет означать только одно: вы достигли уровня жизни, о котором другие могут только мечтать.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 7 декабря для Раков
До завершения сложного проекта, над которым вы долго и упорно работали, остался один шаг: поддавшись минутной слабости и бросив его на такой стадии, вы впоследствии себе этого не простите.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 7 декабря для Львов
Постарайтесь не вступать в ссору, на которую вас буде провоцировать кто-то из знакомых или коллег: в "топке" скандала вы "сожжете" энергию, которая так необходима вам для жизни и работы.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 7 декабря для Дев
Перепады настроения, от которых вы можете страдать в этот день, будут мешать вам не только общаться с окружающими, но и полноценно работать, поэтому желательно взять себя в руки и сохранять спокойствие.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 7 декабря для Весов
Приступая к работе над новым делом, необходимо завершить старое: работу над двумя проектами одновременно вы все равно не потяните, отказываться от одного из них в пользу другого нежелательно.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 7 декабря для Скорпионов
Понимая, что ваше заветное желание наконец-то исполнилось, не забудьте поблагодарить за него высшие силы, в противном случае в следующей раз они хорошо подумают, стоит ли делать вам добро.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 7 декабря для Стрельцов
Поставив перед собой цель, смело идите к ней, невзирая ни на какие препятствия: звезды создадут все условия для ее достижения, но и вы не ленитесь и сделайте все, что от вас зависит.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 7 декабря для Козерогов
В энергии, которая необходима для работы, сегодня недостатка не будет, главное, направить ее мощный поток в нужное вам русло, а иначе не вы станете руководить ею, а она вами, увлекая туда, куда вы не собирались.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 7 декабря для Водолеев
Не самый благоприятный день для официального оформления отношений: вступив в брак сегодня, вы очень быстро поймете, что погорячились, а значит, придется думать о том, как расстаться без ощутимых потерь.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 7 декабря для Рыб
День исключительно удачен для переговоров любого свойства – от деловых до личных: собеседники, кем бы они ни были, легко найдут с вами общий язык и ответят согласием на все ваши предложения.
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