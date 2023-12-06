Гороскоп на 7 декабря для всех знаков Зодиака: день радикальных перемен и решительных поступков

День глобальных проектов, радикальных перемен и решительных поступков – как профессионального, так и личного – или житейского – свойства.

Любые дела в это время будут обречены на успех, но только в том случае, если к ним будут приложены определенные усилия – рассчитывать на манну небесную никому не приходится. Любые поступки необходимо просчитывать, взвешивая все за и против – на интуицию и следующую за ней импровизацию рассчитывать не стоит, можно сделать серьезную ошибку.

Овен

Секрет успеха в этот день – уверенность в себе и своих силах, в которых у представителей знака, как правило, нехватки нет, в случае же появления сомнений необходимо всеми силами гнать их прочь.

Телец

Излишнее напряжение – как дома, так и на работе – чревато удалостью, а вот о серьезных профессиональных и хозяйственных достижениях вряд ли можно будет говорить, так что напрягаться не стоит.

Близнецы

День не подходит для принятия кардинальных жизненных решений – если же обстоятельства все-таки будут их навязывать, стоит сначала посоветоваться с теми, кому вы безоговорочно доверяете.

Рак

День благоприятен для того, чтобы рассчитаться с долгами – особенно важное вернуть деньги, занятые у друзей: чем больше вы отдадите, тем лучше пойдут ваши финансовые дела.

Лев

Недовольство своей жизнью во всех ее сферах не будет продолжительным, уже завтра – с изменением лунного дня – вы будете удивляться, как вообще могли дойти до таких мрачных и депрессивных мыслей.

Дева

День благоприятен для встречи с человеком из прошлого, с которым вас когда-то связывали близкие отношения: возможно, судьба даст еще один шанс вашим к нему чувствам.

Весы

Подсказку относительно решения важного жизненного вопроса можно будет получить во сне, который с большой долей вероятности окажется вещим, поэтому важно его запомнить и проанализировать.

Скорпион

Успешными обещают быть любые торговые операции – рекомендуется покупать и продавать все, но самыми успешными обещают стать сделки в сфере недвижимости – удастся приобрести или сбыть с рук жилье.

Стрелец

Не стоит общаться с окружающими с позиции силы, будь то коллеги или члены семьи – результат может быть прямо противоположным тому, который ожидают представители знака.

Козерог

Хорошее время для духовного развития, когда можно – и нужно! – читать хорошую – лучше всего философскую – литературу, посещать музеи, выставки, концерты и театры – особенно музыкальные.

Водолей

Тем, кто давно и всерьез подумывает о кардинальных жизненных переменах, рекомендуется решить, как именно они их видят, тогда можно будет определить и пути достижения поставленных целей.

Рыбы

Не стоит критиковать окружающих и тем более зло шутить по их адресу – так недолго обратить друзей во врагов, которые – в силу знания ваших слабостей – могут быть очень опасными.

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